Nghe lời bạn thân nhất quyết đòi ly hôn với chồng, người phụ nữ bật khóc ngay sau khi hoàn tất thủ tục

Thế giới 06/06/2023 15:48

Vì nghe lời bạn thân nên người phụ nữ này nhất quyết đòi ly hôn với chồng, vậy nhưng khi mọi thủ tục hoàn tất, cô bật khóc nức nở ngay cửa tòa án.

Ai đã từng trải qua đều biết, để duy trì một cuộc hôn nhân thật không dễ dàng gì. Cả hai vợ chồng đều phải học cách thấu hiểu và bao dung cho nhau, cùng nhau vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Vậy nhưng hiện nay có rất nhiều bạn trẻ lại xem hôn nhân như một trò đùa, họ thích nói xấu một nửa của mình, khi mâu thuẫn không thể giải quyết, ly hôn là bước cuối cùng phải tiến hành.

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 Nghe lời bạn thân, cô gái nhất quyết đòi ly hôn với chồng

Mới đây, sự việc một người phụ nữ tại Trùng Khánh, Trung Quốc nhất quyết đòi ly hôn với chồng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng xứ Trung. Dưới sự động viên của bạn thân, người phụ nữ này đòi ly hôn với chồng bằng mọi cách. Vậy nhưng ngay sau khi ly hôn, cô vợ đã bật khóc nức nở ngay trước cửa tòa án.

Theo Sohu, người phụ nữ này và chồng kết hôn được vài năm, họ có với nhau một đứa con. Sau khi kết hôn, vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, cặp đôi thường xảy ra mâu thuẫn. Do còn trẻ tuổi, không ai chịu nhường nhịn ai nên mâu thuẫn ngày một lớn.

Sau mỗi lần cãi vã, người chồng sẽ luôn là người xin lỗi và làm lành với vợ trước. Bình thường, người chồng đều nhường nhịn vợ, anh giao thẻ lương cho vợ quản lý. Vậy nhưng sau mỗi lần cãi vã, thay vì chấp nhận lời xin lỗi của chồng, người vợ lại đóng sầm cửa rồi gọi điện than thở với bạn thân. Người bạn thân mỗi lần nghe chuyện đều vô cùng tức giận, không những chê anh chồng vô dụng mà còn khuyên người phụ nữ ly hôn.

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 Vậy nhưng khi hoàn tất mọi thủ tục, cô lại bật khóc nức nở

Theo thời gian, dưới sự tác động của bạn thân, người vợ ngày càng chán ghét chồng, cuối cùng cô kiên quyết đòi ly hôn với anh. Lúc này người chồng cảm thấy vợ mình không biết thông cảm và không có chính kiến, lúc nào cũng nghe lời của bạn thân. Trong lúc tức giận, người chồng đã đồng ý ly hôn với vợ.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục ly hôn, người chồng lái xe chở con về, người phụ nữ đứng một mình trước cửa tòa án. Lúc này cô mới nhận ra mình không còn gì sau khi ly hôn, không chỉ mất chồng, ngay cả đứa con cũng không ở bên cô. Không chỉ vậy, sau khi biết việc con gái một mực đòi ly hôn, bố của người phụ nữ đã cấm cô về nhà mẹ đẻ.

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 Chỉ vì suy nghĩ thiếu chín chắn mà cô đã đánh mất gia đình của mình

Không có nơi nào để đi, không còn ai để nương tựa, ngay cả người bạn thân nhất cũng không ở bên cạnh, lúc này người phụ nữ cảm thấy vô cùng ân hận. Cô ngồi xuống rồi bật khóc nức nở. Trước sự việc này, một cư dân mạng bình luận: “Hôn nhân của mình là do mình quyết định, tại sao lại phải nghe người khác để rồi hối hận cả đời”.

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