Một mình nuôi con trai 17 năm, người đàn ông ngã ngửa khi phát hiện cậu bé không phải con ruột

Mặc dù dành hết tình cảm và tiền bạc để nuôi nấng cậu con trai nhưng đến một ngày người đàn ông phát hiện cậu bé này không phải con ruột của mình.

Theo 163, năm 1991 người đàn ông tên Vương Siêu đến từ Trùng Khánh, Trung Quốc đã đăng ký kết hôn với Lâm Diễm, đến tháng 9 cùng năm, Lâm Diễm hạ sinh một cậu con trai được đặt tên là Vương Bình. Đến ngày 18/9/2002, Vương Siêu và Lâm Diễm làm thủ tục ly hôn, cả hai đồng ý rằng Vương Bình sẽ do bố nuôi dưỡng. Vương Siêu sẽ chịu mọi chi phí sinh hoạt, học tập của con trai, Tuy nhiên, sau khi ly hôn, nhiều lần Lâm Diễm tranh cãi với Vương Siêu về vấn đề dạy con. Trong những lần đó, Lâm Diễm nói rằng Vương Bình không phải là con ruột của Vương Siêu, nhưng Vương Siêu không để ý đến những lời nói đó của vợ cũ.

Vương Siêu chẳng thể ngờ, cậu con trai mà anh chăm sóc 17 năm lại không phải con ruột Năm 2008, một lần nữa Lâm Diễm lại nói rằng Vương Bình không phải con ruột của Vương Siêu. Lúc này người đàn ông vô cùng tức giận nên đã đưa con trai đi xét nghiệm DNA. Sau khi biết kết quả, Vương Siêu như bị sét đánh ngang tai, hóa ra cậu con trai mà anh hết mực yêu thương và chăm sóc 17 năm qua lại không phải là con ruột của mình. Tuy nhiên vì có tình cảm với con từ khi con nhỏ, nên Vương Siêu vẫn tiếp tục nuôi dưỡng và đóng học phí cho Vương Bình cho đến khi cậu bé tốt nghiệp đại học. Vậy nhưng điều mà Vương Siêu không thể ngờ đã xảy ra, sau khi tốt nghiệp đại học, Vương Bình đã lựa chọn rời đi mà không một lời từ biệt với bố. Lúc này, Vương Siêu mất liên lạc với con trai và Lâm Diễm. Đặc biệt hơn, trong thời điểm đó, Vương Siêu phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo.

Trong cơn tuyệt vọng, Vương Siêu đã kiện Lâm Diễm ra tòa và yêu cầu vợ cũ phải hoàn trả tất cả các khoản chi phí mà anh đã dùng để nuôi con, đồng thời Lâm Diễm phải bồi thường tổn thất về tinh thần cho Vương Siêu trong suốt những năm qua. Tổng cộng số tiền là 199.000 nhân dân tệ (khoảng 700 triệu đồng). Trong lúc tuyệt vọng nhất, Vương Siêu đã đâm đơn kiện vợ cũ ra tòa - Ảnh minh họa: Internet Ngày 2/6 vừa qua, dựa trên các tình tiết và bằng chứng của vụ án, tòa án phán quyết Lâm Diễm phải trả cho Vương Siêu các chi phí hợp lý phát sinh trong quá trình nuôi Vương Bình, tổng cộng hơn 169.000 nhân dân tệ (khoảng 600 triệu đồng). Bên cạnh đó Lâm Diễm phải trả thêm số tiền 30.000 nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng) bồi thường về tinh thần cho Vương Siêu.

Con trai 3 tuổi nhỏ nhầm keo 502 vào mắt, người bố nhanh chóng cứu con bằng một hành động Khi phát hiện con trai 3 tuổi nhỏ nhầm keo 502 vào mắt, người bố đã có một hành động kịp thời để cứu con và nhận được cơn mưa lời khen của bác sĩ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-minh-nuoi-con-trai-17-nam-nguoi-dan-ong-nga-ngua-khi-phat-hien-cau-be-khong-phai-con-ruot-589067.html