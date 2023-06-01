Mất 70 tỷ sau một tháng hẹn hò, người phụ nữ báo cảnh sát: “Tôi đã rất cẩn thận”

Thế giới 01/06/2023 15:29

Mặc dù đã rất cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo vậy nhưng người phụ nữ vẫn bị lừa 70 tỷ đồng sau một tháng hẹn hò qua mạng.

Theo Sohu, cuối năm ngoái, cô Khương quen biết một người tự xưng là phú nhị đại (người giàu có thế hệ thứ hai) trên mạng. Người đàn ông này nói mình họ Tôn, người Bắc Kinh, Trung Quốc và hiện tại đang sống tại Mỹ. Cha của anh ta là chủ tịch một quỹ đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương và là người sáng lập một tập đoàn có tiếng.

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 Sau một tháng hẹn hò qua mạng, cô Khương đã bị người đàn ông họ Tôn lừa 70 tỷ đồng - Ảnh minh họa: Internet

Nói chuyện một vài lần, mối quan hệ giữa hai người dần dần ấm lên. Khương thỉnh thoảng nghe tin “bị lừa khi hẹn hò qua mạng” nên đã đặc biệt nhờ người điều tra lý lịch của Tôn. Kết quả cho thấy, người sáng lập tập đoàn kia đúng là có một người con trai và đang sống tại Mỹ. Sau khi biết được thông tin, Khương đã chấp nhận mối tình từ trên trời rơi xuống này. Vậy nhưng chỉ một tháng sau đó cô đã phải gọi điện báo cảnh sát.

Được biết, Khương và Tôn thường nói chuyện với nhau qua WhatsApp, cả hai thống nhất một tháng sau sẽ gặp mặt trực tiếp rồi ra mắt gia đình hai bên. Trong thời gian yêu nhau, rất nhiều lần Tôn gửi ảnh chụp những khoản đầu tư mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Khương xem. Anh ta nói rằng mình nắm những thông tin nội bộ đáng tin cậy nên thuyết phục Khương cùng đầu tư với mình. Tôn đã cung cấp cho Khương một nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số và phần mềm giao dịch ngoại hối. Sau khi tìm kiếm trên mạng, Khương thấy rằng phần mềm này thực sự tồn tại nên đã đầu tư vào đó.

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 Tôn thường xuyên chia sẻ những khoản đầu tư mang lại lợi nhuận khổng lồ để Khương đầu tư - Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu Khương đầu tư ít tiền, nhưng cô thấy thực sự có lãi rất nhiều nên cô đã lấy toàn bộ số tiền của mình đồng thời mượn thêm người thân, bạn bè được tổng cộng 20 triệu nhân dân tệ (khoảng 70 tỷ đồng) để đầu tư vào ứng dụng này. Đến tháng 1/2023, Khương nhận thấy một số thông tin liên quan đến con trai của tập đoàn kia với Tôn không khớp với nhau, lúc này cô mới bắt đầu hoài nghi mình đã bị lừa.

Khương lập tức rút tiền mặt trong ứng dụng nhưng phát hiện nó không hoạt động, cô liền báo cảnh sát. Không lâu sau đó, cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông họ Lê, vậy nhưng người này là lập trình viên phát triển ứng dụng, không phải người họ Tôn đã nói chuyện với Khương. Đến lúc này, Khương mới biết kẻ lừa đảo mình đang ở nước ngoài, mọi thông tin liên quan đều là giả. Sohu cho biết, hiện tại vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

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Từ khóa:   báo cảnh sát kẻ lừa đảo phú nhị đại

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