Tìm thấy rắn trong bữa trưa của học sinh, hơn 100 người phải nhập viện

Sau khi phát hiện có một con rắn chết trong đồ ăn tại một trường học, hơn 100 học sinh đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Theo Times of India, một sự việc kinh hoàng đã xảy ra tại một trường học ở bang Bihar của Ấn Độ. Vào ngày 27/5, khi dùng bữa trưa tại trường, một học sinh đã phát hiện có một con rắn dài 20 cm trong phần ăn của mình. Được biết con rắn này đã chết và học sinh này đã ăn phần ăn của mình. Sau đó học sinh này bắt đầu nôn ói rồi bất tỉnh và được đưa đến bệnh viện ngay lập tức.

Sau khi phát hiện có rắn trong phần ăn, hơn 100 học sinh đã phải nhập viện

Sohu cho biết, cảnh sát địa phương nói rằng, bữa trưa của học sinh được cung cấp bởi một tổ chức phi lợi nhuận, đơn vị này phục vụ đồ ăn cho một số trường học tại địa phương trong nhiều năm. Các nhà chức trách đã mở một cuộc điều tra về nhà bếp và quy trình nấu ăn của đơn vị này. Bên cạnh đó cũng gửi con rắn đã chết đến phòng thí nghiệm để kiểm tra xem loại rắn này có độc hay không.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, rất may khi phát hiện con rắn chết trong thức ăn, chỉ có 18 học sinh đã nhận được phần ăn của mình, 98 học sinh còn lại vẫn đang xếp hàng. Sau đó, 18 học sinh đã nhận bữa trưa và 98 học sinh chưa ăn bữa trưa cũng được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Sáng ngày hôm sau, những học sinh này đã được xuất viện.

Ở Ấn Độ, có rất nhiều trường hợp học sinh phải nhập viện sau khi dùng bữa tại trường

Đây không phải lần đầu trường học ở Ấn Độ khiến học sinh nhập viện về vấn đề sức khỏe. Hồi giữa tháng 5, người ta tìm thấy một con thằn lằn chết trong bữa trưa của học sinh tại một trường học ở Tây Bengal, 35 học sinh phải đi cấp cứu. Đặc biệt, vào năm 2013 từng xảy ra vụ việc vô cùng nghiêm trọng khiến một học sinh tử vong vì có thuốc trừ sâu trong thức ăn.

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