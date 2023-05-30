Làm phù dâu trong đám cưới bạn thân, cô gái bật khóc nức nở khi nhìn thấy chú rể

Mới đây, một cô gái trẻ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng khi bật khóc nức nở trong đám cưới của bạn thân.

Theo Sohu, ngày 23/5 một cô gái ở Quảng Đông, Trung Quốc đã đến dự đám cưới của người bạn thân. Khi nhìn thấy chú rể trên sân khấu lễ thành hôn, cô gái đã không kìm được nước mắt. Hành động của cô gái nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung.

Cô gái bật khóc nức nở khi nhìn thấy chú rể trong đám cưới của bạn thân

Được biết, cô gái này và chú rể biết về nhau khá rõ, 7 năm trước hai người bắt đầu hẹn hò. Cặp đôi yêu đương suốt 7 năm trời nhưng sau đó lại chia tay vô cùng đáng tiếc. Không thể ngờ rằng, sau khi chia tay, chàng trai này lại hẹn hò với bạn thân của bạn gái cũ.

Nhìn thấy chú rể và bạn thân kết hôn, cô gái không kiềm chế được cảm xúc, cô bật khóc nức nở và nói rằng: “Trách tôi không trân trọng, tiếc là không thể quay trở lại như ngày xưa”. Bên nhau 7 năm nhưng không thể kết hôn, bạn bè của chú rể có mặt tại hôn lễ đều cảm thấy xót xa cho cô gái trẻ.

Được biết, khi được bạn thân mời làm phù dâu, cô gái đã biết chú rể chính là người yêu cũ của mình. Vậy nhưng khi nhìn thấy bạn trai xuất hiện trong đám cưới, cô gái vẫn không kìm được nước mắt. Khi còn yêu nhau, cô gái luôn coi chàng trai là đối tượng kết hôn và luôn được anh chiều chuộng.

Mặc dù yêu nhau 7 năm nhưng vì tính cách trẻ con, cô gái đã đánh mất người mình yêu mãi mãi

Khi đó, cô gái luôn nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất và không quá để ý để cảm xúc của bạn trai. Sau đó, vì bản thân cứng đầu nhưng cô gái lại mong muốn chàng trai phải chủ động xin lỗi mình trước. Khi không còn tình cảm, chàng trai đã nói lời chia tay. Vì chuyện này, cô gái luôn cảm thấy có lỗi và tiếc nuối người yêu cũ.

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