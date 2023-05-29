Mới đây, một cô gái chuẩn bị lên xe hoa đã bị chính chú rể của mình tung clip ngoại tình với nhiều người đàn ông cùng một lúc lên mạng xã hội.

Theo Sohu, mới đây một cô gái chuẩn bị lên xe hoa đã bị chú rể tương lai của mình đăng bằng chứng ngoại tình lên mạng xã hội. Sự việc này đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng xứ Trung, đồng thời những chi tiết của vụ việc này được tiết lộ cũng khiến cộng đồng mạng sốc nặng.

Chuẩn bị lên xe hoa nhưng cô gái trẻ vẫn ngoại tình với nhiều người đàn ông cùng một lúc

Sau khi đoạn clip ngoại tình được đăng lên mạng, cô gái đến từ Hà Nam, Trung Quốc đã thú nhận rằng bản thân mình đã ngoại tình và mong muốn nhận được sự bao dung, thấu hiểu từ bạn trai cũng như mọi người. Cô cho biết đó chỉ là lựa chọn sai lầm của mình. Hành động của cô gái này nhận về rất nhiều gạch đá từ cộng đồng mạng xứ Trung.

Điều khiến dư luận tò mò đó chính là ai đã quay được đoạn clip cô gái ngoại tình với những người đàn ông khác trước đám cưới? Theo Sohu, người quay đoạn clip đó chính là người đàn ông chuẩn bị làm đám cưới với cô gái này. Được biết, chàng trai này sớm đã biết bạn gái ngoại tình với người khác. Anh ta hỏi bạn thân của cô gái nhưng người bạn này nhất quyết không nói bí mật của bạn thân. Sau khi chàng trai nói cô gái kia thường xuyên nói xấu bạn thân với mình thì cô bạn thân này mới nói sự thật.

Chồng sắp cưới gắn camera và đăng clip ngoại tình của bạn gái lên mạng xã hội

Sau khi nắm được thông tin, chàng trai này đã đến nhà bạn gái, cô gái này hỏi chồng sắp cưới tối nay có ở lại nhà cô không, chàng trai lấy lý do mai phải đi học nên không ở lại. Tranh thủ lúc cô gái không để ý, chàng trai này đã lén gắn camera trong phòng. Chẳng thể ngờ khi chồng sắp cưới vừa mới đi khỏi không lâu, cô gái đã gọi người đàn ông khác tới. Trong vòng một tuần, cô gái này đã quan hệ với 4-5 người đàn ông khác nhau.

Khi xem được nội dung trong video, chú rể tương lai vô cùng đau đớn và sốc nặng. Để trả thù bạn gái và lấy lại phẩm giá của một người đàn ông, trong lúc nóng giận, anh ta đã đăng đoạn video đó lên mạng xã hội.

Vì một câu nói của bạn trai, cô gái 22 tuổi giảm 27.5 kg, việc đầu tiên làm sau khi ra viện là chia tay Sau khi nghe bạn trai nói một câu, cô gái 22 tuổi quyết định giảm cân bằng mọi cách, rồi đến một ngày cô phải nhập viện điều trị vì quá gầy.

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