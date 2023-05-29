Cô dâu sắp cưới ngoại tình với nhiều chàng trai, chú rể quay clip vạch trần mọi chuyện

Thế giới 29/05/2023 15:21

Mới đây, một cô gái chuẩn bị lên xe hoa đã bị chính chú rể của mình tung clip ngoại tình với nhiều người đàn ông cùng một lúc lên mạng xã hội.

Theo Sohu, mới đây một cô gái chuẩn bị lên xe hoa đã bị chú rể tương lai của mình đăng bằng chứng ngoại tình lên mạng xã hội. Sự việc này đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng xứ Trung, đồng thời những chi tiết của vụ việc này được tiết lộ cũng khiến cộng đồng mạng sốc nặng.

ngoai tinh 1
 Chuẩn bị lên xe hoa nhưng cô gái trẻ vẫn ngoại tình với nhiều người đàn ông cùng một lúc

Sau khi đoạn clip ngoại tình được đăng lên mạng, cô gái đến từ Hà Nam, Trung Quốc đã thú nhận rằng bản thân mình đã ngoại tình và mong muốn nhận được sự bao dung, thấu hiểu từ bạn trai cũng như mọi người. Cô cho biết đó chỉ là lựa chọn sai lầm của mình. Hành động của cô gái này nhận về rất nhiều gạch đá từ cộng đồng mạng xứ Trung.

Điều khiến dư luận tò mò đó chính là ai đã quay được đoạn clip cô gái ngoại tình với những người đàn ông khác trước đám cưới? Theo Sohu, người quay đoạn clip đó chính là người đàn ông chuẩn bị làm đám cưới với cô gái này. Được biết, chàng trai này sớm đã biết bạn gái ngoại tình với người khác. Anh ta hỏi bạn thân của cô gái nhưng người bạn này nhất quyết không nói bí mật của bạn thân. Sau khi chàng trai nói cô gái kia thường xuyên nói xấu bạn thân với mình thì cô bạn thân này mới nói sự thật.

ngoai tinh 2
 Chồng sắp cưới gắn camera và đăng clip ngoại tình của bạn gái lên mạng xã hội

Sau khi nắm được thông tin, chàng trai này đã đến nhà bạn gái, cô gái này hỏi chồng sắp cưới tối nay có ở lại nhà cô không, chàng trai lấy lý do mai phải đi học nên không ở lại. Tranh thủ lúc cô gái không để ý, chàng trai này đã lén gắn camera trong phòng. Chẳng thể ngờ khi chồng sắp cưới vừa mới đi khỏi không lâu, cô gái đã gọi người đàn ông khác tới. Trong vòng một tuần, cô gái này đã quan hệ với 4-5 người đàn ông khác nhau.

Khi xem được nội dung trong video, chú rể tương lai vô cùng đau đớn và sốc nặng. Để trả thù bạn gái và lấy lại phẩm giá của một người đàn ông, trong lúc nóng giận, anh ta đã đăng đoạn video đó lên mạng xã hội.

Vì một câu nói của bạn trai, cô gái 22 tuổi giảm 27.5 kg, việc đầu tiên làm sau khi ra viện là chia tay

Vì một câu nói của bạn trai, cô gái 22 tuổi giảm 27.5 kg, việc đầu tiên làm sau khi ra viện là chia tay

Sau khi nghe bạn trai nói một câu, cô gái 22 tuổi quyết định giảm cân bằng mọi cách, rồi đến một ngày cô phải nhập viện điều trị vì quá gầy.

Xem thêm
Từ khóa:   cộng đồng mạng xứ Trung cư dân mạng cư dân mạng xứ Trung

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 3 giờ 27 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích