Dọn dẹp phòng người phụ nữ phát hiện tên trộm nằm dưới gầm giường, sốc với món đồ đã lấy

Thế giới 29/05/2023 16:27

Trong khi dọn dẹp nhà cửa, người phụ nữ đã phát hiện có người lạ nằm dưới gầm giường, ngoài tiền bạc tên trộm này còn lấy đi thẻ nhớ của camera trong phòng.

Theo QQ, mới đây đã xảy ra một sự việc kỳ lạ ở Cám Châu, Giang Tây, Trung Quốc. Khi đang dọn dẹp tầng 4 của một ngôi nhà, người phụ nữ phát hiện có một người đàn ông nằm dưới gầm giường trong phòng ngủ. Vì vậy, người phụ nữ vội vàng báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến đã không thấy người đàn ông kia nữa.

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 Khi dọn phòng, người phụ nữ phát hiện có tên trộm nằm dưới gầm giường trong phòng ngủ

Phía cảnh sát tin rằng, người đàn ông này đã trốn khỏi căn nhà nhưng có lẽ chưa chạy đi xa. Vì vậy, cảnh sát đã lập các chốt chặn và khám xét 3 căn nhà. Dưới sự giúp đỡ của những người hàng xóm, cuối cùng nghi phạm đã bị khống chế. Sau khi khám xét trên người nghi phạm, cảnh sát tìm thấy tiền và thẻ nhớ của camera trong phòng ngủ. Khi phát hiện trong phòng ngủ có camera theo dõi, nghi phạm đã lấy luôn thẻ nhớ.

Theo lời kể của nghi phạm, ngày hôm đó anh ta đến Cám Châu bằng tàu hỏa. Vì túng quẫn nên anh ta đã nảy sinh ý đồ trộm tiền của người khác. Hiện tại, nghi phạm nay đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự theo quy định của pháp luật về hành vi trộm cắp tài sản. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục xử lý.

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 Ngoài tiền bạc, tên trộm này còn lấy cả thẻ nhớ gắn trong camera 

Sau khi vụ việc này được đăng tải, cư dân mạng xứ Trung đặt ra câu hỏi, ăn cắp tiền thì có thể lý giải nhưng lấy cả thẻ nhớ trong nhà thì thật khó giải thích. Một số người cho rằng, sở dĩ người này lấy đi thẻ nhớ là vì sợ camera trong phòng chụp được khuôn mặt mình. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, nếu thẻ nhớ của camera bị lấy đi, quyền riêng tư cá nhân sẽ bị lộ, liệu rằng họ có dùng những hình ảnh này để tiếp tục đòi tiền chủ nhà hay không?

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Từ khóa:   cư dân mạng xứ Trung trộm cắp tài sản báo cảnh sát

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