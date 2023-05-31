Dùng xe tải chở 35 tỷ đồng tiền mặt đến địa điểm đính hôn làm sính lễ

Thế giới 31/05/2023 16:00

Vào ngày đính hôn, chú rể đã sử dụng một chiếc xe tải vận chuyển 35 tỷ đồng tiền mặt đến địa điểm tổ chức làm sính lễ.

Theo Sohu, vào ngày 30 tháng 5, một cặp đôi ở Chiết Giang, Trung Quốc đã tổ chức lễ đính hôn, phía nhà trai dùng xe tải để vận chuyển 35 tỷ đồng tiền mặt làm sính lễ khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng. Được biết, ngoài 35 tỷ tiền mặt, sính lễ còn có vàng miếng và đồng hồ đắt tiền. Cảnh tượng này khiến cư dân mạng vô cùng ngạc nhiên, thậm chí có người còn đặt câu hỏi liệu việc này có vi phạm pháp luật hay không.

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 Ngoài 35 tỷ đồng tiền mặt, trên bàn còn có rất nhiều vàng, trang sức và đồng hồ đắt tiền

Được biết, chú rể họ Nhan đến từ Ôn Lĩnh, Chiết Giang còn cô dâu là người Thái Châu. Đoạn clip được đăng tải lên mạng cho thấy, sáng hôm đó 4 người hộ tống kéo 6 thùng tiền lớn màu đỏ vào địa điểm đính hôn. Ngoài 9.98 triệu nhân dân tệ (khoảng 35 tỷ đồng) tiền mặt, trên bàn còn chất đầy đồ trang sức và đồng hồ đắt tiền.

Khi được phỏng vấn, chú rể 30 tuổi họ Nhan cho biết, số tiền mặt trong lễ đính hôn là 9.98 triệu nhân dân tệ. Ngân hàng đã liên hệ với công ty chuyên hộ tống để đưa số tiền mặt này đến địa điểm tổ chức lễ đính hôn. Sau khi đính hôn xong, số tiền mặt tiếp tục được hộ tống đến ngân hàng và gửi vào tài khoản của phía nhà gái. Chú rể tương lai cho biết thêm: “Điều này rất phổ biến ở địa phương”, anh và vị hôn thê dự định sẽ kết hôn vào cuối năm nay.

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 Tiền sính lễ được chuyển tới địa điểm tổ chức lễ đính hôn bằng một chiếc xe tải

Những năm trở lại đây, tại Trung Quốc, tiền sính lễ đã trở thành áp lực đối với những cặp đôi muốn kết hôn. Điều này không chỉ gây ra các hệ lụy về kinh tế mà còn phá hủy các giá trị khác của hôn nhân. Một cư dân mạng bình luận, nhận tiền sính lễ vốn là một nét đẹp truyền thống của người Trung Quốc vậy nhưng chúng ta không nên biến nó trở thành xiềng xích đối với sự phát triển của xã hội, đặc biệt là trong hôn nhân.

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Từ khóa:   cộng đồng mạng xứ Trung cư dân mạng tiền sính lễ

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