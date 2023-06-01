Sự việc bé gái 13 tuổi mắc nhiều bệnh phụ khoa do bạn trai của bà nội cưỡng hiếp nhiều lần khiến cộng đồng mạng sôi sục.

Theo QQ, ngày 30/5, Tòa án Trung cấp Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã tổ chức họp báo để công bố những vụ án điển hình tại địa phương. Trong số những vụ án đó, vụ án hiếp dâm và lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên của người đàn ông họ Mã khiến cộng đồng mạng xứ Trung sôi sục.

Nguồn tin này cho hay, vào tháng 12/2020 người đàn ông họ Mã “xác định mối quan hệ” với bà của bé gái 13 tuổi họ Vương. Mã sống chung với bé Vương và em gái của bé. Mặc dù Mã biết Vương chỉ mới 13 tuổi và là trẻ vị thành niên nhưng hắn đã nhiều lần quan hệ tình dục và thực hiện hành vi dâm ô đối với bé gái 13 tuổi này. Sau đó, bé Vương được đưa đến bệnh viện kiểm tra thì được chẩn đoán mắc nhiều bệnh phụ khoa.

Sau khi xác định mối quan hệ với bà nội của bé Vương, Mã đã nhiều lần lạm dụng tình dục cô bé 13 tuổi này - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, trước đây Mã đã từng có tiền án về tội hiếp dâm. Suốt một thời gian dài hắn đã cưỡng hiếp một bé gái chưa đầy 14 tuổi. Sau khi xem xét toàn diện các tình tiết vụ án và tội trạng của Mã, tòa tuyên phạt Mã 19 năm tù vì tội hiếp dâm và dâm ô trẻ vị thành niên.

Sau khi thông tin này được đăng tải, cư dân mạng xứ Trung vô cùng xót xa cho hoàn cảnh của bé gái 13 tuổi. Với tội ác của mình, Mã đã khiến bé Vương bị tổn thương nặng nề về thể chất cũng như tinh thần. Nhiều người bình luận rằng pháp luật nên phạt thật nặng Mã để răn đe những người khác. Đồng thời cũng có những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ phụ nữ và trẻ vị thành niên không bị lạm dụng tình dục.

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