Con trai 3 tuổi nhỏ nhầm keo 502 vào mắt, người bố nhanh chóng cứu con bằng một hành động

Khi phát hiện con trai 3 tuổi nhỏ nhầm keo 502 vào mắt, người bố đã có một hành động kịp thời để cứu con và nhận được cơn mưa lời khen của bác sĩ.

Sự an toàn của trẻ nhỏ luôn là điều mà các bậc cha mẹ lo lắng nhất. Một khi nguy hiểm xảy đến thì việc sơ cứu trở thành bước vô cùng quan trọng. Trong trường hợp của cậu bé 3 tuổi dưới đây, người bố đã nhanh chóng cứu được con mình chỉ bằng một hành động vô cùng đơn giản. Tiểu Minh là một cậu bé 3 tuổi, ở độ tuổi này các bé vô cùng tò mò và nghịch ngợm. Việc lục lọi các hộp đồ hoặc tìm kiếm đồ chơi được giấu kín thường thu hút sự chú ý của các bé. Ngày hôm đó, Tiểu Minh cũng tìm được những thứ mà cậu bé cho là đồ chơi ở trong ngăn kéo của bố mẹ.

Trong lúc lục lọi đồ chơi, lọ keo 502 đã đổ vào mắt Tiểu Minh Mặc dù bố mẹ Tiểu Minh đã cẩn thận cất những món đồ nguy hiểm lên cao nhưng Tiểu Minh vẫn tìm được một lọ keo 502 trong góc của ngăn kéo. Cậu bé bắt đầu khám phá “món đồ chơi” này nhưng vô tình lại làm đổ lọ keo 502 vào mắt. Lúc này, Tiểu Minh cảm thấy sợ hãi, bắt đầu khóc thét lên. Bố Tiểu Minh nghe thấy tiếng khóc của con liền chạy tới. Nhìn thấy mắt của cậu con trai 3 tuổi dính keo 502, mặc dù vô cùng lo lắng nhưng người bố vẫn giữ bình tĩnh đồng thời tìm biện pháp xử lý. Cũng chính biện pháp này đã không gây hậu quả quá lớn cho Tiểu Minh.

Người bố lấy nước sạch để rửa, sau đó loại bỏ keo 502 và làm sạch nó bằng nước muối sinh lý. Sau khi sơ cứu, bố Tiểu Minh đưa con trai đến bệnh viện gần đó để các bác sĩ tiếp tục điều trị. Hành động kịp thời của người bố đã nhận được cơn mưa lời khen của các bác sĩ. Người bố bình tĩnh lấy nước sạch và nước muối xử lý cho Tiểu Minh... ...sau đó đưa cậu con trai 3 tuổi đến bệnh viện gần nhất để điều trị Qua sự việc này, các bác sĩ cũng gửi lời khuyên đến các bậc phụ huynh, khi xảy ra tai nạn, bố mẹ không nên hoang mang mà hãy tìm cách giải quyết hữu hiệu, sau đó đưa con đi khám kịp thời. Ngoài keo 502, trong gia đình còn rất nhiều vật dụng có thể gây nguy hại cho trẻ nhỏ như: bật lửa, tăm xỉa răng, gói hút ẩm trong thực phẩm, các đồ vật nhỏ trên đồ chơi… Vì vậy, các bậc phụ huynh nên dạy kiến thức về an toàn cho trẻ nhỏ, bên cạnh đó phụ huynh luôn phải chú ý và cất cao những vật dụng nguy hiểm để trẻ không tìm được chúng.

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