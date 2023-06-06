Vợ chồng xin ly hôn nhưng không ai chịu nuôi con gái, bất ngờ với phán quyết của tòa án

Một năm trước người vợ nộp đơn ly hôn nhưng không được giải quyết, lần này cô tiếp tục đòi ly hôn và yêu cầu phía người chồng phải nuôi con gái.

Mới đây, phiên xử một vụ án ly hôn tại Giang Tô, Trung Quốc đã khiến cư dân mạng xứ Trung dậy sóng. Theo Baijiahao, người vợ họ Phương và anh chồng họ Vu sau khi kết hôn đã có với nhau một cô con gái. Vì những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình, hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, trong vòng 1 năm Phương đã 2 lần đệ đơn ly hôn với chồng lên tòa án - Ảnh minh họa: Internet

Một năm trước, Phương từng đệ đơn ly hôn nhưng bị bác bỏ, mới đây cô lại tiếp tục gửi đơn ly hôn lên tòa án. Lần này, Phương yêu cầu Vu phải là người nuôi dưỡng con gái. Vu từ chối nhận nuôi con với lý do công việc của anh không ổn định, không có nơi ở cố định và bé đã từng sống với mẹ trước đây rồi.

Cả hai vợ chồng đều không muốn nhận nuôi con gái sau khi ly hôn. Tòa án cho rằng cả Phương và Vu đều trốn tránh trong vấn đề nuôi con là vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực đạo đức hôn nhân và gia đình. Đặc biệt trong lần ly hôn này, phía bị đơn là người chồng không đồng ý ly hôn và không chấp nhận yêu cầu trong đơn ly hôn của vợ. Chính vì vậy, tòa án đã không đồng ý để Phương và Vu ly hôn.

Vì hai vợ chồng không ai muốn nhận nuôi con nên tòa án không đồng ý cho cặp đôi ly hôn

Phán quyết này đã gây ra nhiều cuộc thảo luận trên các diễn đàn mạng tại Trung Quốc. Theo 163, việc các vụ ly hôn xảy ra thường xuyên tại Trung Quốc thời gian qua cho thấy sự phức tạp và bất ổn giữa mối quan hệ vợ chồng trong xã hội hiện nay. Vì vậy, chỉ khi được pháp luật bảo vệ và xã hội đồng thuận thì mối quan hệ ấy mới bền vững, quan hệ gia đình mới hòa thuận và xã hội mới phát triển.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-chong-xin-ly-hon-nhung-khong-ai-chiu-nuoi-con-gai-bat-ngo-voi-phan-quyet-cua-toa-an-589488.html