Quản lý ký túc xá nhiều lần cưỡng hiếp người mẹ câm điếc của học sinh

Thế giới 08/06/2023 09:43

Biết mẹ của học sinh này bị câm điếc bẩm sinh nên Lý đã thực hiện hành vi đồi bại nhiều lần, không những tại trường học mà hắn còn đến nhà của nạn nhân để cưỡng hiếp.

Theo Sohu, mới đây kết quả phiên xét xử một vụ án hiếp dâm tại Hồ Bắc, Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng. Được biết, vào ngày 28/6/2020, người phụ nữ câm điếc họ Giả đã giao đồ đến trường của con trai mình. Đây là một trường cấp hai của huyện Văn Hỉ, tỉnh Hồ Bắc và Lý chính là quản lý ký túc xá của trường này. Khi phát hiện Giả đến trường đưa đồ cho con, Lý đã đưa người phụ nữ này đến ký túc xá của trường sau đó khóa cửa lại và cưỡng hiếp nạn nhân. Sau đó, Lý hai lần vào nhà của Giả để tiếp tục thực hiện hành vi phạm pháp của mình nhưng bất thành.

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 Mặc dù biết Giả là người câm điếc bẩm sinh nhưng Lý vẫn nhiều lần cưỡng hiếp người phụ nữ tội nghiệp này - Ảnh minh họa: Internet

Vào tháng 9/2022, sau khi uống rượu, Lý nhiều lần đột nhập nhà Giả để cưỡng hiếp cô. Đến ngày 11/9/2022 chồng Giả phát hiện sự việc, vậy nhưng đến ngày 19/9 Lý vẫn tiếp tục đến nhà sờ ngực Giả, lúc này người chồng đã báo cảnh sát. Lý đưa ra lý do tặng bánh trung thu và viết giấy đảm bảo cho qua chuyện nhưng cuối cùng hắn vẫn bị bắt.

Tại tòa án, thẩm phán cho rằng, Lý biết Giả là một người câm điếc bẩm sinh nhưng nhiều lần thực hiện hành vi cưỡng hiếp nạn nhân. Điều này đã cấu thành tội hiếp dâm và Lý phải bị trừng phạt thích đáng theo pháp luật. Cuối cùng, Lý bị kết án 4 năm tù giam.

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 Với hành vi vi phạm pháp luật của mình, Lý đã bị kết án 4 năm tù giam - Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp của Giả một lần nữa cho thấy nguy cơ mất an toàn tiềm ẩn ở những vùng xa xôi tại Trung Quốc. Các vụ tấn công tình dục trong khuôn viên trường thỉnh thoảng vẫn xảy ra khiến phụ nữ, trẻ em gái bị tổn thương về thể xác cũng như tinh thần. Chính vì vậy, cần có những biện pháp mạnh tay hơn nữa để trừng phạt những kẻ thủ ác giống như Lý.

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Từ khóa:   cộng đồng mạng xứ Trung tấn công tình dục hành vi phạm pháp

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