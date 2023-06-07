Chặn cửa đòi bao lì xì, một phù dâu bị đổ máu sau cú ra chân của phù rể

Thế giới 07/06/2023 13:52

Mới đây, tại một đám cưới, khi đứng chặn cửa đòi lì xì từ phía nhà trai, một phù dâu đã bị đổ máu sau khi phù rể đá bay cánh cửa phòng.

Khoảnh khắc phù dâu bị đá bay lên cao rồi rơi xuống đất khiến những người chứng kiến vô cùng hoảng hốt. Có lẽ về sau, cô gái này sẽ không dám nhận lời làm phù dâu cho ai nữa hết vì quá nguy hiểm.

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 Những phù dâu đứng chặn cửa đòi lì xì để "làm khó" cho việc đón dâu của chú rể 
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Bình thường phía nhà trai chỉ cần đưa lì xì thì các phù dâu sẽ mở cửa

Theo 163, mới đây, video một đám cưới tại Thanh Đảo, Trung Quốc được đăng lên mạng và ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Vì chặn cửa để đòi lì xì từ phía nhà trai, một phù dâu đã bị đá bay lên cao rồi rơi xuống đất vô cùng đau đớn.

Được biết, tại Trung Quốc khi chú rể đón dâu, phía nhà gái sẽ có những bước gây khó khăn để gây náo nhiệt cho hôn lễ. Dường như đám cưới nào cũng có những quy trình này, phù dâu phù rể đều là nam thanh nữ tú, mọi người vui vẻ khiến không khí hôn lễ càng thêm thoải mái. Tại đám cưới này, giữa lúc cô dâu ngồi trên giường chờ đợi chú rể tới thì phù dâu lại chặn cửa không cho chú rể đón dâu. Theo logic, khi vào đón dâu phía nhà trai sẽ phát bao lì xì, nhưng phù rể lại không muốn tuân theo quy định này mà muốn đón dâu càng nhanh càng tốt.

Vì vậy, một trong số các phù rể đã đá cửa, có thể do chất lượng công trình kém nên một cước này đã đá bay cánh cửa. Một phù dâu đứng giữ cửa cũng bị văng theo rồi rơi mạnh xuống đất. Chứng kiến cảnh tượng này, phía nhà trai vô cùng sửng sốt, trong khi đó hai phù dâu còn lại và cô dâu lại chỉ lạnh lùng đứng bên quan sát.

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 Vậy nhưng một cú đạp của phù rể đá khiến cánh cửa bật tung...
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 Một phù dâu cũng bị văng xuống đất vô cùng đau đớn

Ngay sau đó, chú rể và dàn phù rể đã tiến đến an ủi và băng bó vết thương cho phù dâu. Người đá cửa vẫn chưa kịp hoàn hồn, anh xin lỗi phù dâu và nói rằng bản thân mình chỉ muốn pha trò làm náo nhiệt bầu không khí mà thôi. Anh sẽ chịu trách nhiệm cho việc làm của mình.

Tuy nhiên, sau khi đoạn video được đăng tải, một số cư dân mạng phát hiện ra rằng, từ đầu đến cuối, cô dâu đều ngồi trên giường với thái độ rất bình tĩnh, cô không đứng dậy cũng không đi an ủi phù dâu. Nhiều người trách móc cô dâu đã quá vô tâm khi đối xử như vậy với phù dâu của mình.

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Từ khóa:   cộng đồng mạng xứ Trung cư dân mạng nam thanh nữ tú

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