Con dâu và con trai ly hôn, bố chồng kiện hai người ra tòa đòi tiền, lý do được nhiều người ủng hộ

Thế giới 09/06/2023 10:34

Sau khi con trai và con dâu ly hôn, bố chồng đã làm đơn khởi kiện hai người ra tòa để đòi lại số tiền mình đã bỏ ra suốt thời gian trước đó.

Theo Sohu, mới đây, một tòa án tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã đem ra xét xử vụ án tranh chấp kinh tế giữa ông Lữ Lượng, con trai và con dâu. Sau khi biết tình tiết vụ án, cư dân mạng xứ Trung đều đứng về phía ông Lữ Lượng.

Được biết ông Lữ Lượng sinh năm 1964 tại Hồ Nam, năm 2010 con trai của ông Lữ và con dâu đăng ký kết hôn. Một năm sau, ông Lữ đã cho con trai 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng) để giúp vợ chồng con trai mua nhà. Sau khi kết hôn, vợ chồng con trai ông Lữ có với nhau 3 người con, trong đó cô con gái thứ 2 được sinh ra tại Mỹ.

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Sau khi con trai và con dâu kết hôn, ông Lữ là người phải lo sinh hoạt phí cho cả gia đình - Ảnh minh họa: Internet 

Trong khoảng thời gian này, ông Lữ phải lo tiền ăn cho cả gia đình, tiền sữa bột của 3 đứa cháu cũng một tay ông lo. Không chỉ vậy con trai ông còn vay ông 1.125.500 nhân dân tệ (gần 4 tỷ đồng) để kinh doanh. Đến tháng 6/2022 con trai và con dâu ông Lữ quyết định ly hôn.

Lúc này ông Lữ khởi kiện con dâu và con trai ra tòa, ông cho biết, sau khi tổ chức đám cưới con trai đã hỏi vay 300.00 nhân dân tệ để mua nhà. Con trai và con dâu đều không có thu nhập ổn định, con trai ông vay mượn tiền cũng là để lo trang trải cuộc sống của hai vợ chồng. Vậy nhưng con dâu của ông Lữ cho rằng, 300.000 nhân dân tệ ban đầu là ông Lữ cho hai vợ chồng chứ không phải vay mượn. Số tiền còn lại đều là do chồng cô tự vay rồi chi tiêu cho bản thân mình, không liên quan gì đến cô.

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 Để thỏa mãn mong muốn của vợ, con trai ông Lữ đã vay tiền khắp nơi, chính vì vậy ông đã khởi kiện con trai và con dâu đòi lại tiền - Ảnh minh họa: Internet

Ông Lữ cho biết, con dâu là người đề xuất cho các chi phí cao ngất ngưởng như: mua nhà, mua xe, đi Mỹ sinh con… Để thỏa mãn những mong muốn phù phiếm đó, con trai ông đã tìm cách vay tiền từ nhiều nguồn khác nhau, khi không vay được nữa đã tìm ông để vay tiền. Vì vậy con trai và con dâu phải cùng nhau trả nợ tổng số tiền 1.425.500 nhân dân tệ (khoảng 5 tỷ đồng) cho ông Lữ. Sau khi thu thập chứng cứ, tòa án nhận thấy rằng, hai vợ chồng con trai ông Lữ phải có trách nhiệm cùng trả số tiền đã vay cho ông Lữ. Theo Sohu, phán quyết này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cư dân mạng xứ Trung.

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