Mẹ chồng không bật điều hòa, con dâu đang mang thai phải nhập viện cấp cứu

Mới đây, một thai phụ đã phải nhập viện cấp cứu vì mẹ chồng không cho bật điều hòa, sự việc này thu hút sự quan tâm của dư luận.

Thời gian gần đây, tình trạng nắng nóng xảy ra tại nhiều nơi ở Trung Quốc, ngay cả những khu vực phía Bắc của nước này cũng được cảnh báo nhiệt độ sẽ tăng cao. Cũng do tình trạng nắng nóng, một sự việc xảy ra tại Quảng Đông cũng đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung. Theo đó một thai phụ đã phải nhập viện điều trị do mẹ chồng không đồng ý mở điều hòa.

Vì muốn tiết kiệm, mẹ chồng đã không cho con dâu bật điều hòa, vì thời tiết quá nóng cô con dâu đã phải nhập viện cấp cứu - Ảnh minh họa: Internet

Nguồn tin từ Baijiahao cho hay, vào ngày 10/6 nhiệt độ ở Quảng Đông lên tới 38 độ, mặc dù con dâu nhiều lần xin mở điều hòa nhưng mẹ chồng không đồng ý vì muốn tiết kiệm. Điều này đã khiến thai phụ đang mang thai ở tuần thứ 20 bị say nắng và phải đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Rất may, sau khi được chăm sóc tại bệnh viện, tình hình thai phụ đã ổn định.

Sự việc này nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng xứ Trung, nó cho thấy trong các gia đình truyền thống, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thường khá căng thẳng. Vai trò của người con dâu thường bị lu mờ, trong khi đó, mẹ chồng là người có quyền lực cao nhất trong nhà và luôn cho rằng mình có quyền can thiệp vào mọi việc trong gia đình.

Khi mang thai, thai phụ cần nhận được sự quan tâm và thấu hiểu của tất cả các thành viên trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, sự việc này cũng nhắc nhở chúng ta phải quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai. Khi mang thai, cơ thể mẹ bầu có nhiều thay đổi. Trong những ngày nắng nóng, phụ nữ mang thai nên ở nơi thoáng mát, cần uống nhiều nước và bổ sung dinh dưỡng đầy đủ. Những việc này cần sự ủng hộ và thấu hiểu của tất cả các thành viên trong gia đình, đặc biệt là mẹ chồng.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-chong-khong-bat-dieu-hoa-con-dau-dang-mang-thai-phai-nhap-vien-cap-cuu-591489.html