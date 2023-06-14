Sự việc gây chú ý nhất mạng xã hội nhiều giờ qua đó chính là cụ bà 76 tuổi đã sống lại thần kỳ trong chính đám tang của mình.

Theo Sina, sau khi một cụ bà 76 tuổi được tuyên bố đã chết tại một bệnh viện ở Ecuador đã sống lại thần kỳ trong chính đám tang của mình. Cụ bà đã gõ vào quan tài khiến những người có mặt tại đám tang vô cùng kinh ngạc.

Sau khi được tuyên bố qua đời, cụ bà 76 tuổi đã tỉnh dậy và liên tục gõ vào quan tài

Nguồn tin này cho hay, cụ bà Bella Montoya 76 tuổi là một y tá đã nghỉ hưu. Chiều ngày 9/6 cụ Montoya được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê với nghi ngờ bị đột quỵ và ngừng tim phổi. Vài giờ sau, một bác sĩ nói với Gilbert Balberán – con trai của cụ Montoya rằng mẹ anh đã qua đời, đồng thời đưa cho anh giấy tờ tùy thân và giấy chứng tử của cụ Montoya.

Sau đó, gia đình đưa cụ Montoya đến nhà tang lễ, đến tối ngày 9/6 thì họ bắt đầu nghe được tiếng động lạ phát ra từ quan tài. Anh Balberán cho biết, khi đó có khoảng 20 người có mặt tại đám tang, họ đều nghe thấy tiếng động phát ra từ quan tài. Cụ Montoya được quấn trong một tấm vải và liên tục gõ vào quan tài. Khi người nhà đến gần thì phát hiện cụ vẫn còn thở.

Mặc dù mới 'trở về từ cõi chết' nhưng tình hình sức khỏe hiện tại của cụ Montoya vẫn rất nguy hiểm

Mặc dù anh Balberán và người nhà đã đưa cụ Montoya trở lại bệnh viện ngay ngày hôm đó nhưng tình trạng sức khỏe của cụ vẫn rất nghiêm trọng. Bộ Y tế Ecuador cho biết, cụ Montoya hiện đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt và cơ quan chức năng vẫn đang điều tra các bác sĩ có liên quan đến sự việc này.

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