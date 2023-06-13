Mới vào trại huấn luyện giảm cân được hai ngày, một hot girl mạng xã hội đã qua đời, sự việc này nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Theo Sohu, mới đây, một hot girl mạng tại Trung Quốc đã qua đời sau khi vào trại huấn luyện giảm cân 2 ngày. Được biết, trước đây hot girl mạng này từng nặng 156 kg. Trên tài khoản mạng xã hội của mình, hot girl này cũng đăng tải khá nhiều video về việc giảm cân. Sau khi sự việc xảy ra, các video trên tài khoản cá nhân của hot girl cũng bị xóa bỏ.

Hot girl mạng họ Châu đã qua đời sau hai ngày tham gia trại huấn luyện giảm cân

Truyền thông Hoa ngữ đưa tin, hot girl này họ Châu, 21 tuổi và đến từ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Trước đây, Châu từng nặng 156 kg, cô từng chia sẻ trên trang cá nhân rằng mục tiêu của mình là sẽ giảm 100 kg. Một người quen của Châu cho biết, vào tháng 9/2022, Châu đến một trại huấn luyện giảm cân ở Quảng Châu và chính thức bước vào con đường giảm cân. Trong vòng 2 tháng, cân nặng của Châu giảm từ 156 kg xuống còn 135 kg. Đến tháng 11/2022, Châu chuyển sang trại huấn luyện giảm cân ở Tây An, chưa đầy một tháng, Châu đã giảm được 10 kg nữa. Sau đó, Châu đã rời trại huấn luyện giảm cân ở Tây An.

Được biết, ban đầu, Châu đều phải trả tiền cho các khóa giảm cân tại các trại huấn luyện. Vậy nhưng sau đó cô không cần phải trả tiền, trại huấn luyện giảm cân sẽ trả lương cho Châu, thay vào đó cô sẽ đăng video giảm cân lên trang cá nhân để quảng cáo cho trại huấn luyện.

Ngày 25/5, Châu đã tham gia một trại huấn luyện giảm cân ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, và Châu cũng qua đời tại trại huấn luyện này sau 2 ngày tham gia. Một người trong cuộc cho biết, vào tối ngày 26/5 Châu có nói rằng hơi khó chịu, và đến sáng ngày 27/5 thì hot girl mạng này qua đời.

Một cô bé 15 tuổi tại Thâm Quyến cũng đã qua đời sau khi giảm cân mất kiểm soát

Cái chết của Châu một lần nữa khiến cư dân mạng xứ Trung sôi sục. Cách đây không lâu, một cô bé 15 tuổi tại Thâm Quyến, Trung Quốc cũng giảm cân mất kiểm soát chỉ vì một câu nói của chàng trai mà cô bé thích. Cuối cùng cô bé đã qua đời do cơ thể bị suy dinh dưỡng và suy hô hấp nặng sau một thời gian dài giảm cân.

Công ty ra văn bản cấm nhân viên ngoại tình gây sốt cộng đồng mạng Mới đây, một công ty ra văn bản nghiêm cấm tất cả các nhân viên trong công ty có hành vi ngoại tình đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xã hội.

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