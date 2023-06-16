Mới đây người phụ nữ 39 tuổi kéo một chiếc vali chứa thi thể mẹ ruột đến đồn cảnh sát đầu thú gây rúng động cộng đồng mạng.

Theo 163, một vụ việc kinh hoàng vừa mới xảy ra tại bang Bangalore, Ấn Độ. Người phụ nữ 39 tuổi tên Sonali Sen đã đến đồn cảnh sát đầu thú cùng một chiếc vali. Cô khai rằng mình đã giết mẹ ruột, thi thể người mẹ 71 tuổi được cô để trong chiếc vali bên cạnh. Vụ việc này ngay lập tức gây chấn động cộng đồng mạng tại Ấn Độ.

Được biết, Sonali là một nhà vật lý trị liệu, cô xuất hiện tại đồn cảnh sát lúc 1 giờ chiều ngày 12/6. Sonali thú nhận rằng, vài giờ trước đó cô đã siết cổ người mẹ 71 tuổi của mình bằng một chiếc khăn tắm, sau đó bỏ thi thể nạn nhân vào chiếc vali và kéo đến đồn cảnh sát. Điều khó hiểu là trong vali, ngoài thi thể của người mẹ, Sonali còn để thêm tấm hình người cha quá cố của mình.

Sau khi ra tay sát hại mẹ ruột, Sonali đã kéo vali có chứa thi thể nạn nhân đến đồn cảnh sát đầu thú

Ngay sau đó, cảnh sát đã mở cuộc điều tra và phát hiện, cách đây 5 năm, Sonali đã đưa mẹ ruột về sống cùng vợ chồng mình. Tuy nhiên, mối quan hệ giữ mẹ ruột và mẹ chồng không được tốt, họ thường xuyên xảy ra cãi vã.

Theo lời khai của Sonali, vào đêm trước khi vụ việc xảy ra, mẹ ruột và mẹ chồng lại xảy ra một cuộc cãi vã gay gắt. Mẹ ruột nói với Sonali rằng, chỉ có cái chết mới giải quyết được vấn đề. Do đó, sáng hôm sau, Sonali đã quyết định đánh thuốc mê và sau đó ra tay sát hại mẹ ruột của mình. Hiện tại, Sonali đã bị cảnh sát bắt giữ, các cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục tiến hành.

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