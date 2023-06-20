Bệnh viện quá tải, gần 170 người chết vì thời tiết nắng nóng ở Ấn Độ

Thế giới 20/06/2023 08:37

Thời tiết nắng nóng đã khiến gần 170 người chết tại Ấn Độ, các bệnh viện hiện đang quá tải, nhân viên y tế phải 24/24 để điều trị cho bệnh nhân.

Theo Sohu, truyền thông Ấn Độ đưa tin vào ngày 19/6, vài ngày qua gần 170 người ở hai bang đông dân nhất Ấn Độ là Uttar Pradesh và Bihar đã chết vì nhiệt độ quá cao. Một lượng lớn những người không khỏe do nhiệt độ cao đã đổ xô đến các bệnh viện. Đồng thời tình trạng mất điện và mất nước trên diện rộng đã khiến các bệnh viện và người dân phải đối mặt với nhiều thách thức mới.

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 Thời tiết nắng nóng tại Ấn Độ đã khiến gần 170 người chết, bệnh viện quá tải, nhân viên y tế phải làm việc liên tục

Số liệu của Cục Khí tượng Ấn Độ cho thấy, nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc Ấn Độ thời gian gần đây lên tới 43.5 độ C, cao hơn mức trung bình của những năm trước. Chính phủ Ấn Độ đã ban hành cảnh báo nhiệt độ cao ở Uttar Pradesh và nhiều nơi khác. Theo truyền thông địa phương và giới chức y tế, thời tiết nắng nóng trong những ngày qua đã khiến 119 người ở bang Uttar Pradesh và 47 người ở bang Bihar thiệt mạng. Nhiều người đã phải đến bệnh viện do thời tiết nắng nóng khiến một số bệnh viện quá tải, các nhân viên y tế phải làm việc liên tục.

Đợt nắng nóng này còn kéo theo tình trạng cắt điện, mất nước trên diện rộng ở bang Uttar Pradesh khiến người dân phải sống trong môi trường không nước, không quạt và điều hòa. Tại một số bệnh viện địa phương, nhiều điều dưỡng phải dùng sách để quạt cho bệnh nhân và lau mồ hôi cho họ để cố gắng giữ mát. Một bác sĩ cho hay, tất cả các nhân viên y tế đang làm việc 24/24 để điều trị cho bệnh nhân, họ không có thời gian nghỉ ngơi vì bệnh nhân quá đông.

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