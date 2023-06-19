Thừa nhận quấy rối tình dục thiếu nữ 17 tuổi, sao nam Đài Loan đổ lỗi do từ nhỏ đã tận mắt chứng kiến mẹ ngoại tình

Thế giới 19/06/2023 15:08

Một sao nam nổi tiếng Đài Loan chính thức thừa nhận đã từng quấy rối tình dục thiếu nữ 17 tuổi và bóc phốt chị em Từ Hy Viên từng dùng chất cấm.

Theo Sohu, mới đây sự việc nam MC, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng Đài Loan Hoàng Tử Giảo lên tiếng thừa nhận mình từng quấy rối tình dục một thiếu nữ 17 tuổi gây chấn động mạng xã hội xứ Trung. Không chỉ thừa nhận hành vi thiếu chuẩn mực của mình, Hoàng Tử Giảo còn công khai việc chị em Từ Hy Viên, Từ Hy Đệ dùng ma túy.

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 Hoàng Tử Giảo thừa nhận hành vi quấy rối tình dục thiếu nữ 17 tuổi

Được biết, trước đây Hoàng Tử Giảo từng có thời gian hẹn hò với Từ Hy Đệ, khi hai người chia tay cũng khá ồn ào. Hiện tại cả hai đã có gia đình riêng, Hoàng Tử Giảo kết hôn với người vợ kém anh 19 tuổi và có một đứa con. Vậy nhưng đến ngày 19/6, mạng xã hội xứ Trung bùng nổ trước thông tin Hoàng Tử Giảo quấy rối tình dục người khác. Một cô gái định cư tại Pháp cho biết, năm 17 tuổi cô bị một sao nam cưỡng hôn trong ô tô rồi đưa vào phòng chụp ảnh khỏa thân, sao nam đó chính là Hoàng Tử Giảo.

Trước thông tin này, Hoàng Tử Giảo đã công khai xin lỗi và thừa nhận mình có hành vi quấy rối tình dục một cô gái 17 tuổi. Anh ta nói rằng bản thân xấu hổ nên không dám ló mặt ra ngoài và không có gì để biện minh. Hoàng Tử Giảo còn cho biết thêm, bản thân mình đã suy nghĩ rất nhiều, không biết tại sao mình lại trở nên như vậy.

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 Hiện tại Hoàng Tử Giảo đã kết hôn với một nữ diễn viên kém anh 19 tuổi

Hoàng Tử Giảo cho rằng nguyên nhân khiến anh ta trở thành người như vậy là do năm 10 tuổi đã tận mắt chứng kiến mẹ ruột ngoại tình. Ở khách sạn, mẹ anh đã ngoại tình với người đàn ông khác ở ngay giường bên cạnh, Hoàng Tử Giảo đã chứng kiến mọi chuyện. Sự việc này đã tạo ra một cái bóng rất lớn đối với Hoàng Tử Giảo và đó cũng là nguyên nhân khiến anh ta trở thành người như vậy.

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 Chị em Từ Hy Viên, Từ Hy Đệ cũng bị Hoàng Tử Giảo tố từng sử dụng chất cấm

Lời giải thích của Hoàng Tử Giảo nhận về vô vàn gạch đá từ cộng đồng mạng. Hành động của cha mẹ đúng là sẽ ảnh hưởng đến con cái nhưng đây không phải là lý do khiến Hoàng Tử Giảo quấy rối tình dục người khác. Không chỉ đổ lỗi cho mẹ ruột, Hoàng Tử Giảo còn cho biết thêm, chị em Từ Hy Viên, Từ Hy Đệ cũng đã từng dùng ma túy. Phát ngôn này khiến cư dân mạng xứ Trung càng sốc nặng hơn nữa. Hiện tại, chị em Từ Hy Viên chưa có phản hồi nào liên quan đến vụ việc này.

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Từ khóa:   cư dân mạng xứ Trung Từ Hy Viên Hoàng Tử Giảo

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