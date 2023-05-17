Theo báo cáo, các nhà nghiên cứu Trung Quốc và Úc đã phát hiện ra rằng liệu docyanine green (ICG), chất nhuộm màu được sử dụng trong chẩn đoán y khoa được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cho phép chụp ảnh tế bào ung thư, có thể ức chế độc tính của nấm mũ tử thần.

Tờ The Daily Guardian của Anh đưa tin vào ngày 16/5 (giờ địa phương) docyanine green (ICG) được sử dụng để chụp ảnh tế bào ung thư là độc nhất trên thế giới và có thể được dùng làm thuốc giải độc cho loài amanita phalloides, hay còn được gọi là nấm mũ tử thần .

The Daily Guardian đưa tin 90% ca tử vong liên quan đến nấm trên toàn thế giới là do loại nấm này gây ra.

Chất độc của nấm mũ tử thần là một peptide (chuỗi protein axit amin) được gọi là alpha-amanitin, là một loại amatoxin, một thành phần được tìm thấy trong các loại nấm độc khác nhau, khi xâm nhập vào cơ thể con người, nó sẽ làm suy giảm chức năng gan và thận.

Giáo sư Qiaoping Wang của Đại học Trung Sơn, Trung Quốc, tác giả của nghiên cứu, giải thích: "Cho đến nay, vẫn còn thiếu thông tin về cách nấm mũ tử thần phá hủy tế bào con người, vì vậy người ta không biết chất nào có tác dụng giải độc".

Nhóm nghiên cứu phát hiện ICG có thể ức chế tổn thương gan hoặc thận do độc tố alpha-amanitin gây ra thông qua thí nghiệm trên chuột và các dòng tế bào người trong phòng thí nghiệm.

ICG đã được chứng minh là làm tăng cơ hội sống sót sau khi tiếp xúc với chất độc của nấm mũ tử thần.

Giáo sư Wang nói thêm: "Những phát hiện này rất đáng khích lệ và cần có thêm các thí nghiệm để xem liệu ICG có tác dụng tương tự ở người hay không".

Các nhà khoa học đã phát hiện ra thứ có thể ức chế độc tính của nấm mũ tử thần, loài nấm độc nhất trên thế giới - Ảnh: Guardian/AAP

Về đặc điểm của loại nấm này, Giáo sư Brett Summerrell, chuyên gia về nấm tại Vườn Bách thảo Hoàng gia Sydney cho biết: “Loài nấm này đặc biệt nguy hiểm vì nó có độc tính cao”.

"Ngoài ra, trái ngược với độc tố các loài nấm khác sẽ suy giảm dưới nhiệt độ cao, độc của nấm mũ tử thần vẫn duy trì khi đun nóng, nấu ăn", ông nói thêm.

Nấm tử thần (tên khoa học Amanita phalloides) là một trong các loài nấm độc nhất thế giới. Chúng ta cần biết cách nhận diện nấm tử thần vì sự nguy hiểm chết người của nó, nhất là khi nhiều người vẫn nhầm lẫn nấm tử thần với nấm rơm, một loại nấm ăn được. Nấm tử thần phần lớn là màu trắng, có các bào tử màu trắng và bốc ra mùi chất tẩy rửa khó chịu. Nếu bạn nghi ngờ một cây nấm nào đó là nấm tử thần thì tuyệt đối không được ăn.