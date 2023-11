“Nếu coi nhẹ biến đổi khí hậu, sẽ khó uống cà phê”

Theo hãng tin DPA của Đức đưa tinvào ngày 14/5 (giờ địa phương), tổ chức cứu trợ Christian Aid của Anh cho biết trong một báo cáo được công bố rằng có tới 54,4% diện tích đất trồng cà phê sẽ biến mất ngay cả khi nhiệt độ toàn cầu được giới hạn ở mức cao hơn từ 1,5 đến 2 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp do cộng đồng quốc tế đặt ra.

Nhóm chỉ ra rằng các khu vực trồng cà phê như châu Phi và Nam Mỹ đang phải chịu đựng những bất thường về khí hậu như nhiệt độ tăng, lượng mưa bất thường, hạn hán và sạt lở đất, có thể dẫn đến sự thu hẹp trong ngành cà phê toàn cầu và gia tăng nghèo đói giữa các quốc gia.