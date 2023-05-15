“Nếu coi nhẹ biến đổi khí hậu, sẽ khó uống cà phê”

Nếu biến đổi khí hậu tiếp tục, hơn một nửa diện tích đất canh tác cà phê trên thế giới có thể bị mất vào năm 2100, một báo cáo nghiên cứu đã được đưa ra.

Theo hãng tin DPA của Đức đưa tinvào ngày 14/5 (giờ địa phương), tổ chức cứu trợ Christian Aid của Anh cho biết trong một báo cáo được công bố rằng có tới 54,4% diện tích đất trồng cà phê sẽ biến mất ngay cả khi nhiệt độ toàn cầu được giới hạn ở mức cao hơn từ 1,5 đến 2 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp do cộng đồng quốc tế đặt ra.

Nhóm chỉ ra rằng các khu vực trồng cà phê như châu Phi và Nam Mỹ đang phải chịu đựng những bất thường về khí hậu như nhiệt độ tăng, lượng mưa bất thường, hạn hán và sạt lở đất, có thể dẫn đến sự thu hẹp trong ngành cà phê toàn cầu và gia tăng nghèo đói giữa các quốc gia.

Một nghiên cứu được công bố vào tháng 3 bởi một nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Doug Richardson thuộc Đại học New South Wales ở Úc dẫn đầu cũng phát hiện ra rằng các yếu tố rủi ro khí hậu làm giảm sản lượng cà phê trở nên thường xuyên hơn ở tất cả 12 quốc gia sản xuất cà phê từ năm 1980 đến năm 2020.

Yadira Remus, một nhà sản xuất cà phê ở Honduras cho biết: "Điều này rõ ràng có liên quan đến biến đổi khí hậu ở chỗ cà phê từng là một loại cây tự phát triển sau khi trồng. Nhiệt độ không ngừng tăng lên và thời tiết ngày càng khó dự đoán hơn".

Ông nói tiếp: “Trước đây, tôi có thể biết được mùa đông hay mùa hè và khi nào tôi có thể gieo hạt. Nhưng bây giờ, mỗi năm mỗi khác và không thể đoán trước nên tôi không thể".

Trích dẫn số liệu thống kê năm 2017 từ Hiệp hội Cà phê Anh, tờ The Independent của Anh cho biết có 98 triệu tách cà phê được tiêu thụ ở Anh mỗi ngày và hơn 210.000 việc làm được tạo ra.

Hơn một nửa lượng cà phê tiêu thụ ở Anh được nhập khẩu từ Brazil và Việt Nam, cả hai quốc gia được đánh giá là dễ bị tổn thương trước khủng hoảng khí hậu. Ở Việt Nam, tuần qua đã có đợt nắng nóng với nhiệt độ vượt ngưỡng 44 độ.

Christian Aid, một tổ chức viện trợ đã công bố báo cáo này, lập luận rằng chính phủ ở các nước phát triển nên hỗ trợ nông dân ở các nước kém phát triển đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng khí hậu thông qua trả nợ và hỗ trợ tài chính.

Hiện tượng EL Nino có khả năng nghiêm trọng bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 7 Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ cho biết nhiệt độ nước ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương gần xích đạo đang tăng nhanh và ít nhất một hiện tượng El Nino có khả năng nghiêm trọng bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 7.

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