Suy thoái kinh tế toàn cầu: 240.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ, tăng 13.000 so với tuần trước

Các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ giải thích những kết quả này cho thấy sự nóng lên của thị trường lao động Hoa Kỳ đang giảm nhiệt phần nào.

Bộ Lao động Hoa Kỳ đã thông báo vào ngày 4/5 (giờ địa phương) rằng số lượng yêu cầu trợ cấp thất nghiệp mới trong tuần trước (23-29 tháng 4) là 242.000 đơn, tăng 13.000 so với tuần trước, vượt quá dự báo của chuyên gia (236.000). Số liệu thống kê do Wall Street Journal (WSJ) tổng hợp.

Các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ giải thích những kết quả này cho thấy sự nóng lên của thị trường lao động Hoa Kỳ đang giảm nhiệt phần nào.

Một phân tích cho thấy số lượng người thất nghiệp đang gia tăng do hậu quả của việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) tăng lãi suất nhanh chóng và các công ty lần lượt sa thải nhân viên hàng loạt.

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã tăng lãi suất chuẩn thêm 0,25 điểm phần trăm vào ngày hôm trước để ngỏ khả năng đóng băng và tăng lãi suất trong tương lai, trước lo ngại rằng "thị trường lao động vẫn rất căng thẳng".

Tuy nhiên, một số người chỉ ra rằng thị trường lao động Mỹ vẫn ở mức vững chắc so với các so sánh trước đây.

Trên thực tế, số lượng yêu cầu "tiếp tục trợ cấp thất nghiệp" trong ít nhất hai tuần trở lên được tính là 1,81 triệu, giảm 38.000 so với năm trước. Điều này có nghĩa là nhiều người thất nghiệp đang nhanh chóng tìm việc làm mới, Reuters đưa tin.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/suy-thoai-kinh-te-toan-cau-240000-on-xin-tro-cap-that-nghiep-o-my-tang-13000-so-voi-tuan-truoc-578669.html