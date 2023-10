Khủng hoảng suy thoái kinh tế: Thêm một ngân hàng phá sản tại Mỹ, ngân hàng trung ương bất chấp tăng lãi suất

Tại sàn giao dịch hàng hóa New York (New York Mercantile Exchange) vào ngày 1/5 (giờ địa phương), giá dầu thô WTI trong tháng 6 đóng cửa ở mức 75,66 USD/thùng (khoảng 1,8 triệu đồng), giảm 1,12 USD (1,46%) so với thị trường.