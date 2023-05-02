Khủng hoảng suy thoái kinh tế: Thêm một ngân hàng phá sản tại Mỹ, ngân hàng trung ương bất chấp tăng lãi suất

Thế giới 02/05/2023 08:46

Giá dầu New York giảm do các chỉ số kinh tế trì trệ ở Trung Quốc, các nhà chức trách Mỹ đóng cửa thêm một ngân hàng lớn, lo ngại ngân hàng trung ương tăng lãi suất bổ sung.

Tại sàn giao dịch hàng hóa New York (New York Mercantile Exchange) vào ngày 1/5 (giờ địa phương), giá dầu thô WTI trong tháng 6 đóng cửa ở mức 75,66 USD/thùng (khoảng 1,8 triệu đồng), giảm 1,12 USD (1,46%) so với thị trường.

Khi chỉ số quản lý thu mua của Trung Quốc (PMI), được công bố sớm hơn tại thị trường châu Á, đã giảm xuống trong tháng 4, những lo ngại về sự suy giảm của nền kinh tế ngày càng tăng.

Khủng hoảng suy thoái kinh tế: Thêm một ngân hàng phá sản tại Mỹ, ngân hàng trung ương bất chấp tăng lãi suất - Ảnh 1
Một máy bơm dầu thô ở Tatarstan - Ảnh: Yonhap News

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc thông báo rằng PMI sản xuất của tháng 4 đứng ở mức 49,2. Đây là mức giảm so với 51,9 trong tháng trước và đã quay trở lại giai đoạn co lại sau bốn tháng.

Chỉ số PMI phi sản xuất tháng 4 của Trung Quốc duy trì xu hướng mở rộng ở mức 56,4 nhưng giảm so với mức 58,2 của tháng trước, mức cao nhất trong 12 năm.

Thông tin này làm dấy lên lo ngại rằng sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc có thể không mạnh như mong đợi và gây áp lực giảm giá dầu.

Tại Mỹ, tin tức về vụ phá sản thứ ba trong năm nay đã xuất hiện.

Được biết cơ quan tài chính của Mỹ đã đóng cửa ngân hàng First Republic, chấp thuận cho ngân hàng JPMorgan Chase mua lại nhằm ngăn khủng hoảng ngân hàng tiếp tục lún sâu tại Mỹ. Vụ phá sản này là vụ phá sản lớn thứ hai trong lịch sử nước Mỹ sau vụ phá sản của Washington Mutual trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và là vụ phá sản thứ ba chỉ riêng trong năm nay sau vụ phá sản của Ngân hàng Thung lũng Silicon và Ngân hàng Signature Bank. 

Các vụ phá sản gây căng thẳng cho nền kinh tế ở chỗ chúng có thể dẫn đến việc thắt chặt các quy định cho vay hoặc làm chậm nhu cầu vay vốn.

Bất chấp sự phá sản của First Republic, Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ (Fed) dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách tiền tệ vào tuần này.

Việc Fed tăng lãi suất có thể sẽ gây thêm căng thẳng cho nền kinh tế Mỹ.

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