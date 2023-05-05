Phát hiện cơ sở sản xuất Coca-Cola giả, thu giữ 780 chai nước giải khát không rõ nguồn gốc

Một cơ sở sản xuất Coca-Cola giả đã được phát hiện ở Mexico, nơi nổi tiếng với Coca-Cola ngon hơn lục địa Mỹ.

Theo các nhật báo địa phương như El Universal và Millenio đưa tin vào ngày 4/5 (giờ địa phương), cảnh sát Thành phố Mexico đã tiến hành khám xét và thu giữ một tòa nhà dân cư ở khu tự trị Istapalapa, đồng thời tìm thấy các chai, vòi, máy bơm và thiết bị rửa chai với thương hiệu Coca-Cola được bên ngoài.

Ở một góc, có một thùng chứa đầy 780 chai nước giải khát 3 lít không rõ nguồn gốc. Ngoài ra còn có ba biển số xe và một chiếc xe tải được báo cáo là bị đánh cắp ở các bang Jalisco và Mexico.

Các công tố viên cho biết gần 20.000 chai rỗng đã được thu thập từ hiện trường.

Các công tố viên tiến hành khám xét tin rằng Coca-Cola giả đã được sản xuất tại đây. Vấn đề phân phối chưa được xác nhận.

Ulysses Lara, phát ngôn viên của Văn phòng luật sư thành phố Mexico, cho biết: "Chúng tôi đã nhận và điều tra thông tin tình báo về hành vi trộm cắp xe và pha chế Coca.

Các công tố viên đã bắt giữ hai người tại hiện trường và đang điều tra xem họ có phải là đồng phạm hay không.

Tiêu thụ đồ uống có ga ở Mexico thuộc hàng cao nhất thế giới. Năm ngoái, nhật báo địa phương Mexico Daily Post đã trích dẫn dữ liệu từ Đại học Yale và báo cáo rằng người Mexico uống trung bình 163 lít mỗi năm/người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-co-so-san-xuat-coca-cola-gia-thu-giu-780-chai-nuoc-giai-khat-khong-ro-nguon-goc-578650.html