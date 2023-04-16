Cô gái tố bạn trai tặng túi xách hàng giả, hàng fake: “Tôi đã rất vui khi thấy anh ấy tặng tôi những chiếc túi hàng hiệu, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này”

Thế giới 16/04/2023 08:02

Một cô gái đã bí mật bán những chiếc túi hàng hiệu mà cô được bạn trai tặng và phát hiện ra tất cả đều là hàng giả.

Câu chuyện về một cô gái được bạn trai tặng mỗi chiếc túi sang trọng vào mỗi dịp kỷ niệm trở nên tức giận khi phát hiện ra sự thật ẩn chứa phía sau đang là chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng những ngày vừa qua.

Vào ngày 13/4 (giờ địa phương), tờ South China Morning Post của phương tiện truyền thông Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện của một cô gái đã bí mật bán chiếc túi xa xỉ mà cô ấy nhận được từ bạn trai của mình tại một chợ đồ cũ và phát hiện ra rằng tất cả những chiếc túi mà cô ấy nhận được đều là hàng giả.

Cô gái tố bạn trai tặng túi xách hàng giả, hàng fake: “Tôi đã rất vui khi thấy anh ấy tặng tôi những chiếc túi hàng hiệu, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này” - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ sống ở Hồng Kông gần đây đã rao bán những chiếc túi sang trọng của mình. Đó là bởi vì bạn trai cô đã mua quá nhiều túi cho cô và cô không còn chỗ để đặt chúng trong căn nhà nhỏ nữa.

Trong khi bán túi xách, cô phát hiện ra tất cả những chiếc túi xa xỉ mà cô nhận được từ trước đến nay đều không phải hàng thật mà là hàng nhái.

Cô vô cùng tức giận vì bị bạn trai lừa, hỏi anh ta: "Anh tặng túi giả cho em hả? Sao có thể như vậy được?"

Ngược lại, người bạn trai đã nổi giận với cô rằng: "Túi anh tặng em sao em có thể đem bán được".

Cô gái cho biết: "Thật may là tôi đã mang bán mấy chiếc túi này, nếu không thì làm sao biết được bạn trai tặng túi giả. Tôi đã rất vui khi thấy anh ấy tặng tôi những chiếc túi hàng hiệu, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này”.

Cô gái tố bạn trai tặng túi xách hàng giả, hàng fake: “Tôi đã rất vui khi thấy anh ấy tặng tôi những chiếc túi hàng hiệu, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này” - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện của cô đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng địa phương.

Một số cư dân mạng phản ứng rằng việc bạn trai tặng đồ giả cho bạn gái là không thể chấp nhận được. Một cư dân mạng bình luận: "Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tặng một chiếc túi xinh xắn từ một thương hiệu rẻ hơn".

Cũng có một số người khác phản hồi rằng hành động của cô gái là sai khi lén lút mang bán món quà nhận được từ bạn trai.

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Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội bạn trai tặng hàng giả

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