Disney có kế hoạch cắt giảm 7.000 việc làm vào mùa hè này, bắt đầu đợt sa thải thứ hai

Thế giới 25/04/2023 07:57

Việc sa thải tập trung vào các công ty con như Disney Entertainment, kênh thể thao ESPN và Disney Park.

Đợt tái cơ cấu lần thứ hai và sa thải quy mô lớn của Disney bắt đầu vào ngày 24/4 (giờ địa phương), kênh truyền hình tin tức tài chính lớn nhất Hoa Kỳ CNBC đưa tin.

Disney đã công bố vào tháng 2 rằng họ sẽ cắt giảm chi phí 5,5 tỷ USD (khoảng 130 tỷ đồng) bằng cách cắt giảm 7.000 việc làm, tương đương 3,6% lực lượng lao động toàn cầu trong năm nay.

Nếu đợt sa thải thứ hai hoàn thành trong tuần này, số lượng nhân sự bị cắt giảm sẽ lên tới 4.000 người.

Disney có kế hoạch cắt giảm 7.000 việc làm vào mùa hè này, bắt đầu đợt sa thải thứ hai - Ảnh 1
Công viên giải trí Disney Park, biểu tượng công viên giải trí hàng đầu thế giới - Ảnh: Internet

Việc sa thải tập trung vào các công ty con như Disney Entertainment, kênh thể thao ESPN và Disney Park. Theo truyền thông nước ngoài đưa tin rằng sự sa thải này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Hoa Kỳ, bao gồm Burbank, một thành phố tại quận Los Angeles, bang California, thành phố New York và tiểu bang Connecticut.

Đặc biệt, có thông tin cho rằng tại ESPN, những nhân viên thuộc bộ phận liên quan đến camera là những người đầu tiên bị cho sa thải.

“Khi chúng tôi phát triển thành bộ phận cốt lõi của Disney, chúng tôi cần tìm cách trở nên hiệu quả và linh hoạt hơn”, giám đốc điều hành của ESPN, James Pitaro cho biết trong một bản ghi nhớ cho nhân viên.

Disney có kế hoạch hoàn thành việc cắt giảm 7.000 việc làm bằng cách thực hiện đợt sa thải thứ hai trước khi mùa hè đến.

Disney có kế hoạch cắt giảm 7.000 việc làm vào mùa hè này, bắt đầu đợt sa thải thứ hai - Ảnh 2
Công viên giải trí Disney Park - Ảnh: Internet

Đợt sa thải quy mô lớn của Disney là biện pháp tự cứu mà CEO Bob Iger nghĩ ra khi quay trở lại đứng đầu Disney sau cựu CEO Bob Chapek, người bị sa thải do hoạt động kém hiệu quả vào tháng 11 năm ngoái.

Tổng giám đốc điều hành Bob Iger thông báo rằng ông sẽ tổ chức lại tổ chức thành ba bộ phận: bộ phận giải trí bao gồm phim, TV và phát sóng trực tuyến, bộ phận kinh doanh của ESPN tập trung vào thể thao và bộ phận công viên giải trí, đồng thời sẽ cắt giảm đáng kể chi phí hoạt động.

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