Mới đây, một quán cà phê đã sa thải nữ phục vụ và cáo buộc cô này trộn máu của mình vào ly cocktail mà cô pha chế.

Quán cà phê Mondaiji ở Sapporo, Hokkaido (Nhật Bản) cho biết rằng họ đã sa thải một trong những nhân viên phục vụ của mình sau khi cô pha cho khách hàng đồ uống có lẫn máu của mình. Quán cà phê này được biết đến với chủ đề "gái hư", nơi "những cô gái đen tối" và "những đứa trẻ có vấn đề" phục vụ đồ uống. Một trong những điểm đặc biệt tại quán cà phê là thực đơn đồ uống đều có giá tối đa là 19 USD.

Đồ uống, được gọi là orikaku hay cocktail nguyên bản, thường chứa trái cây hoặc các loại siro nhiều màu sắc khác.

Quán cà phê đã chỉ trích nhân viên của mình hành động như vậy không khác gì "khủng bố". Ảnh: Getty

“Một hành động như vậy không khác gì khủng bố và hoàn toàn không thể chấp nhận được”, quán cà phê đăng dòng trạng thái vào ngày 2/4 lên mạng xã hội.

Chủ cửa hàng nói thêm rằng quán cà phê - nằm trong khu giải trí Susukino ở Sapporo - đã đóng cửa một ngày để thay thế tất cả các ly uống nước trong cửa hàng. Sau đó chủ quán cà phê đã đăng lên mạng để xin lỗi khách hàng về vụ việc.

“Xin hãy để tôi tiếp tục cửa hàng thêm một thời gian nữa để tôi có thể hạnh phúc một mình. Tôi sẽ dọn dẹp cửa hàng, thay ly và vứt bỏ rượu có thể đã bị nhiễm bẩn. Một lần nữa, tôi rất xin lỗi vì đã gây rắc rối cho các bạn”, bài viết này được đăng vào ngày 2 tháng 4.

Nhật Bản được biết đến với những quán cà phê mang tính độc đáo. Ở Tokyo, bạn có thể tìm thấy một quán cà phê rắn, một nhà hàng giải trí theo chủ đề ninja và nhiều quán cà phê hầu gái và quản gia khác nhau ở quận Akihabara rất nổi tiếng của thành phố.

Theo Business Insider

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quan-ca-phe-gai-hu-sa-thai-nu-phuc-vu-vi-cho-mau-vao-do-uong-cua-khach-572474.html