Bàng hoàng phát hiện thi thể nữ đang phân hủy trong chiếc túi ở Bình Tân

Đời sống 20/06/2023 11:21

Công an quận Bình Tân hiện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phát hiện thi thể trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào khoảng 8h sáng ngày 20/6, người dân đi qua bãi đất trống trong hẻm trên đường Tỉnh Lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) nghe mùi hôi thối bất thường.

 

Người dân kiểm tra thì phát hiện vật thể lạ trong túi nên tới xem thì tá hỏa phát hiện đó là thi thể người đang trong giai đoạn phân hủy.

Công an quận Bình Tân sau đó phong tỏa hiện trường, phối hợp với Công an TP.HCM khám nghiệm, điều tra. Thi thể ban đầu được cho là nữ giới.

Bàng hoàng phát hiện thi thể nữ đang phân hủy trong chiếc túi ở Bình Tân - Ảnh 1Bàng hoàng phát hiện thi thể nữ đang phân hủy trong chiếc túi ở Bình Tân - Ảnh 2
Nơi phát hiện thi thể là con hẻm trên đường Tỉnh lộ 10 - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Hiện tại, con hẻm nơi phát hiện thi thể rộng chừng 1.5 m, chiều dài 100 m đã được công an phong tỏa cả hai đầu.

Người dân được yêu cầu chọn lộ trình khác khi di chuyển qua đây. Việc quay phim chụp hình cũng bị hạn chế. Theo người dân, trước đó có nghe mùi hôi thối nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Danh tính và nguyên nhân tử vong hiện đang được điều tra.

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân việt, một sự việc tương tự cũng xảy ra vào ngày 24/5, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương thụ lý điều tra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân được phát hiện tại phường Tân Phước Khánh, TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Quá trình khám nghiệm xác định, tử thi không nguyên vẹn chỉ có 2 chân và 2 tay, đang trong giai đoạn phân hủy và bị nhiệt hóa.

Bàng hoàng phát hiện thi thể nữ đang phân hủy trong chiếc túi ở Bình Tân - Ảnh 3
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Dân Việt

Tử thi có đặc điểm là nữ giới; chiều cao khoảng 1,55m-1,59m; độ tuổi khoảng 30-35 tuổi; tay phải có xương cánh tay dài 21cm; tay trái có xương cánh tay dài 17cm; xương cẳng chân dài 35cm; thời gian chết khoảng từ ngày 14/5.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện trên bàn tay của thi thể có gắn 2 móng tay giả và thu giữ 1 túi xách du lịch màu đỏ đã bị cháy.

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