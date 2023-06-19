Cháy nhà lúc rạng sáng ở Long An, mẹ và con gái 7 tuổi tử vong thương tâm

Đời sống 19/06/2023 09:35

Vụ cháy nhà xảy ra lúc rạng sáng khiến 2 mẹ con bị bỏng nặng và tử vong vì không kịp thoát thân.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào khoảng 1h ngày 8/6, một căn nhà ở xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An bất ngờ bốc cháy, khiến ít nhất 3 mẹ con bị bỏng vì không kịp thoát ra ngoài.

Ba nạn nhân sau đó được xe cấp cứu từ thiện đưa đi bệnh viện. Trường hợp thứ nhất là nữ bệnh nhân N.Đ.A. (33 tuổi), nhập viện trong tình trạng "cháy khét", quần áo cháy dính vào cơ thể.

Đại diện phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa khoa khu vực Cần Giuộc cho biết, chị A. được các bác sĩ tại đây chẩn đoán bị bỏng 80-90% diện tích cơ thể. Vì vết thương quá nặng, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Cháy nhà lúc rạng sáng ở Long An, mẹ và con gái 7 tuổi tử vong thương tâm - Ảnh 1
Vụ cháy nhà xảy ra lúc rạng sáng khiến 3 mẹ con bị bỏng vì không kịp thoát thân. Trong đó, có hai trường hợp tử vong khi chuyển đến điều trị tại TP.HCM - Ảnh: Báo Dân Trí

Hai con gái của chị A. là bé M.H. (4 tuổi) và bé N.Q. (7 tuổi) cũng được bệnh viện địa phương tiếp nhận sơ cứu, sau đó chuyển đến một bệnh viện chuyên khoa Nhi trên địa bàn TPHCM.

Bé N.Q. bỏng toàn thân 80% độ 2-3 kèm bỏng hô hấp nặng. Bệnh nhi được điều trị tích cực khoảng một tuần, sau đó cũng không qua khỏi. Còn bé M.H. vào viện với chẩn đoán bỏng 5% vùng mặt và 2 bàn tay, hiện đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, một sự việc xảy ra tương tự vào rạng sáng ngày 6/6, tại thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, ngôi nhà nơi vợ chồng anh Phạm Văn Quế và chị Trịnh Thị Lan Phương (SN 1990) sinh sống xảy ra sự cố chập điện dẫn đến cháy lớn. Hậu quả, con gái anh chị là Phạm Trịnh Bảo Anh (SN 2017) đã không qua khỏi, còn chị Phương phải điều trị tích cực ở phòng chăm sóc đặc biệt thuộc Viện Bỏng Quốc gia.

Khuôn mặt thất thần khi vừa lo xong hậu sự cho con gái lại vội lên bệnh viện chăm sóc vợ, anh Quế run rẩy kể lại sự việc. Tối hôm đó, do ngọn lửa bùng lên quá nhanh, mẹ con chị Phương không kịp thoát ra ngoài. Anh định lao vào cứu thì bị cản lại. Đợi đến lúc đám cháy được khống chế thì hai mẹ con đã bị bỏng nặng. Toàn bộ tài sản của gia đình cũng cháy rụi.

Cháy nhà lúc rạng sáng ở Long An, mẹ và con gái 7 tuổi tử vong thương tâm - Ảnh 2
Chị Trịnh Thị Lan Phương bị bỏng nặng nguy kịch tính mạng - Ảnh: VietNamNet

Túc trực bên ngoài phòng bệnh của vợ cả ngày lẫn đêm, anh Quế gần như suy kiệt cả thể chất lẫn tinh thần. Nỗi đau mất con, lại đứng trước nguy cơ mất vợ khiến anh không thể nào chợp mắt. Thỉnh thoảng, nghe tiếng máy móc kêu tít tít trong phòng cấp cứu, anh lại giật mình thon thót, vội nhìn qua cửa kính vì sợ điều bất trắc xảy đến với vợ mình. 

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