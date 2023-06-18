Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào sáng 18/6, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên cho hay cơ quan chức năng đang điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa hai xe khách trên quốc lộ 1 đoạn qua thôn Đông Bình, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

Vụ tai nạn làm ông NNH (35 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) là hành khách trên xe khách 43B-02505 tử vong, nhiều người bị thương được đưa vào cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Cụ thể, lúc 22h30 ngày 17/6, tại đoạn đường trên, xe khách biển số 53S-8001 do ông Lê Hồng Quang (45 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) điều khiển, chạy theo hướng Nam - Bắc va chạm với xe khách 43B-02505 do ông Đỗ Tấn Quý (46 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam) điều khiển, lưu hành chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, BS Trần Anh Dũng - Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Phú Yên cho hay trong đêm 17/6, BV tiếp nhận cấp cứu 10 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông trên.

Đến sáng 18/6, bà NTTT (44 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng, hành khách trên xe khách 43B-02505) đã không qua khỏi do bị thương nặng.

Các nạn nhân trong vụ tại nạn đang được cấp cứu tai Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Tiếp nhận cấp cứu các nạn nhân tại BV Đa khoa Phú Yên - Ảnh: VTC News

BS Trần Anh Dũng thông tin thêm, lúc 23h ngày 17/6, ngay sau khi nhận tin báo có tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe giường nằm với số người bị nạn lớn, thương tích nặng. Giám đốc BV đã kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn bệnh viện. Trong 10 người bị nạn được đưa cấp cứu có bốn trường hợp nặng cần được chuyển khoa Hồi sức Ngoại để điều trị tích cực, ba trường hợp được chỉ định chuyển vào phòng mổ để phẫu thuật cấp cứu ngay, trong đó có một bé gái 10 tuổi cần huy động trợ giúp của BV Sản Nhi.

Đến sáng 18/6, các bệnh nhân đều được phẫu thuật thành công, tình trạng ổn định và được các BS theo dõi sát sao để xử trí các tình huống tiếp theo.