Thanh Hóa: Bé trai 7 tuổi tử vong khi sử dụng điện thoại đang sạc pin

Đời sống 17/06/2023 11:41

Sau khi đi tắm ao về, bé H.Đ.N. (7 tuổi, trú xã Phú Xuân) chạy vào nhà cầm chiếc điện thoại đang sạc lên chơi thì bị điện giật tử vong. 

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào sáng 17/6, ông Nguyễn Văn Sáu - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Xuân, xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa - cho biết, một học sinh lớp 1 của trường đã bị điện giật tử vong. Nạn nhân là cháu H.Đ.N. (7 tuổi, trú xã Phú Xuân).

Cụ thể, ngày 15/6, sau khi đi tắm ao về, cháu bé chạy vào nhà cầm chiếc điện thoại đang sạc lên chơi thì bị điện giật tử vong. 

"Vừa tắm xong, em N. lên nhà cầm chiếc điện thoại đang sạc để chơi. Khi ông nội chạy vào thì thấy cháu nằm bất động, chiếc điện thoại vẫn ở trên bụng. Người ông chạm vào thì bị điện giật nhẹ. Sau khi ngắt nguồn điện, ông nội đưa cháu đi cấp cứu nhưng không qua khỏi", thầy Sáu cho biết thêm.

Cũng theo thầy Sáu, hoàn cảnh gia đình N. khó khăn, bố đi làm công nhân ở Hà Nội, mẹ ở nhà làm thuê. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Thanh Hóa: Bé trai 7 tuổi tử vong khi sử dụng điện thoại đang sạc pin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, một trường hợp cũng xảy ra tương tự vào ngày 4/6, một bé trai 7 tuổi (trú tại thôn Tân Sơn, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành) đang ngồi chơi điện thoại trên giường thì chiếc điện thoại hết pin.Sau đó cháu dùng sạc để sạc pin, tuy nhiên, trong quá trình sạc đã không may bị điện giật và nằm bất động trên giường.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người thân đã đưa bé trai đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên cháu đã không qua khỏi.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể bé trai cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục.

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