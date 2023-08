Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM - Nguyễn Văn Lâm đã thông tin mới về vụ việc cụ già neo đơn bị quản lý đánh đập tại Quán trọ Trăng khuyết (Chi nhánh của Công ty TNHH MTV Quỹ Từ thiện và Bảo trợ xã hội Trăng Khuyết).

Theo thông tin từ Zing, vào chiều 15/6, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM, thông tin về vụ cụ bà 85 tuổi bị bạo hành tại quán trọ Trăng Khuyết thuộc chi nhánh của Công ty TNHH MTV Quỹ Từ thiện và Bảo trợ xã hội Trăng Khuyết (tại số 102/42 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1).

Cụ thể, công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với các ngành nghề hoạt động: Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng; hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người già và người khuyết tật...

Ngày 22/4, Sở LĐTBXH TP.HCM cùng các đơn vị đi kiểm tra thực tế tại các chi nhánh của công ty này và phát hiện các cơ sở chưa có giấy phép hoạt động. Bên cạnh đó, các điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội, kinh phí chăm sóc và nuôi dưỡng chưa đúng quy định.

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sự việc cụ bà 85 tuổi bị đánh tại ở quận 12 (số 397/6 Hà Huy Giáp, tổ 6, khu phố 3A, phường Thạnh Lộc, quận 12) diễn ra vào cuối tháng 3/2023. Ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Giỏi (69 tuổi) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Ông Giỏi vào làm việc tại Công ty Trăng Khuyết từ năm 2020, được giao nhiệm vụ quản lý mái ấm Quán trọ Trăng Khuyết.

Mặc dù ngày 22/4/2022 cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện công ty chưa có giấy phép nhưng vẫn hoạt động, đến khi xảy ra vụ việc đánh cụ già tại đây mới bị “lộ”. Ông Nguyễn Văn Lâm cho rằng, quản lý các cơ sở hoạt động trên địa bàn là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Khi phát hiện cơ sở hoạt động khi chưa được cấp phép, địa phương phải đưa những người tại cơ sở này vào cơ sở bảo trợ xã hội công lập.

Thời gian tới, Sở LĐ – TB và XH tiếp tục phối hợp với ngành chức năng và các địa phương kiểm tra các cơ sở trên địa bàn thành phố.

