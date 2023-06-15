Thông tin MỚI trong vụ người phụ nữ mất 6 lít máu sau hút mỡ: Hé lộ cơ sở đã phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 15/06/2023 17:36

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã có những thông tin mới nhất về vụ một phụ nữ tại địa phương gặp biến chứng hôn mê, phải mổ cấp cứu mất 6 lít máu sau vài giờ hút mỡ.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, bà T.T.L.P. (50 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM) đã thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ tại hai cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM, trước khi xảy ra biến chứng.

Cụ thể, bà P. thực hiện phẫu thuật cắt mí mắt tại phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ thuộc chi nhánh Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Siam Thái Lan (địa chỉ 55-57 Trường Sơn, phường 15, quận 10).

Phòng khám này đã được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt danh mục kỹ thuật đối với kỹ thuật phẫu thuật cắt mí mắt. Sau đó, bà P. thực hiện hút mỡ bụng và lưng tại Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ Đông Á (địa chỉ 218 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5). Bệnh viện này được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt kỹ thuật hút mỡ bụng toàn phần và hút mỡ vùng lưng.

Nhằm đảm bảo an toàn người bệnh, Sở Y tế TPHCM đã thành lập tổ chuyên gia đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật tại Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á. Kết quả, nơi này đáp ứng tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật của Bộ Y tế.

Thông tin MỚI trong vụ người phụ nữ mất 6 lít máu sau hút mỡ: Hé lộ cơ sở đã phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 1
Bà P. được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và đã xuất viện - Ảnh: VietNamNet

Dựa vào thông tin của Bệnh viện Chợ Rẫy cho thấy, bệnh nhân P. đã hồi phục và xuất viện ngày 14/6, sau thời gian nằm cấp cứu xử lý biến chứng.

Sở Y tế TPHCM đang tiến hành thành lập Hội đồng chuyên môn để xem xét, đánh giá, xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc sự cố y khoa nêu trên. Thanh tra Sở cho biết sẽ tiếp tục làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan sau khi có kết luận từ Hội đồng chuyên môn. Nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng thời, Sở Y tế TPHCM đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thường xuyên tiến hành rà soát, kiểm tra, tập huấn các quy trình kỹ thuật trong hoạt động chuyên môn, nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Thông tin MỚI trong vụ người phụ nữ mất 6 lít máu sau hút mỡ: Hé lộ cơ sở đã phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 2
Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, bà P. được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy tối 6/6 trong tình trạng mê, huyết áp không đo được, bóp bóng qua nội khí quản. Ảnh chụp CT scan bụng ghi nhận có nhiều dịch và khí trong ổ bụng, dịch máu quanh gan. Quá trình phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhân mất đến 6 lít máu.

Thân nhân người bệnh cũng thông tin thêm, 7 giờ ngày 6/6, bà P. đã đến phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ tại quận 10 để phẫu thuật cắt mí mắt. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, người phụ nữ tiếp tục được chuyển đến bệnh viện thẩm mỹ trên địa bàn quận 5.

Khoảng 12h20 cùng ngày, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật hút mỡ vùng bụng toàn phần, hút mỡ lưng, với phương pháp vô cảm là gây mê nội khí quản. 4 tiếng sau, bệnh nhân tụt huyết áp, được ekip phẫu thuật tiến hành hồi sức, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Chàng trai 28 tuổi vượt 4.000km theo đuổi cụ bà U70 có 11 người con, cuộc sống hôn nhân sau một năm ra sao?

Chàng trai 28 tuổi vượt 4.000km theo đuổi cụ bà U70 có 11 người con, cuộc sống hôn nhân sau một năm ra sao?

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước câu chuyện tình của cụ bà Rokiah (sinh năm 1961, ở Malaysia) với người chồng thứ 3 kém mình những 34 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   mất 6 lít máu sau hút mỡ tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 2 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ