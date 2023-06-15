Theo thông tin từ báo Dân Trí, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, bà T.T.L.P. (50 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM) đã thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ tại hai cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM, trước khi xảy ra biến chứng.

Nhằm đảm bảo an toàn người bệnh, Sở Y tế TPHCM đã thành lập tổ chuyên gia đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật tại Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á. Kết quả, nơi này đáp ứng tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật của Bộ Y tế.

Phòng khám này đã được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt danh mục kỹ thuật đối với kỹ thuật phẫu thuật cắt mí mắt. Sau đó, bà P. thực hiện hút mỡ bụng và lưng tại Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ Đông Á (địa chỉ 218 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5). Bệnh viện này được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt kỹ thuật hút mỡ bụng toàn phần và hút mỡ vùng lưng.

Bà P. được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và đã xuất viện - Ảnh: VietNamNet

Dựa vào thông tin của Bệnh viện Chợ Rẫy cho thấy, bệnh nhân P. đã hồi phục và xuất viện ngày 14/6, sau thời gian nằm cấp cứu xử lý biến chứng.

Sở Y tế TPHCM đang tiến hành thành lập Hội đồng chuyên môn để xem xét, đánh giá, xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc sự cố y khoa nêu trên. Thanh tra Sở cho biết sẽ tiếp tục làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan sau khi có kết luận từ Hội đồng chuyên môn. Nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng thời, Sở Y tế TPHCM đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thường xuyên tiến hành rà soát, kiểm tra, tập huấn các quy trình kỹ thuật trong hoạt động chuyên môn, nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, bà P. được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy tối 6/6 trong tình trạng mê, huyết áp không đo được, bóp bóng qua nội khí quản. Ảnh chụp CT scan bụng ghi nhận có nhiều dịch và khí trong ổ bụng, dịch máu quanh gan. Quá trình phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhân mất đến 6 lít máu.

Thân nhân người bệnh cũng thông tin thêm, 7 giờ ngày 6/6, bà P. đã đến phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ tại quận 10 để phẫu thuật cắt mí mắt. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, người phụ nữ tiếp tục được chuyển đến bệnh viện thẩm mỹ trên địa bàn quận 5.

Khoảng 12h20 cùng ngày, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật hút mỡ vùng bụng toàn phần, hút mỡ lưng, với phương pháp vô cảm là gây mê nội khí quản. 4 tiếng sau, bệnh nhân tụt huyết áp, được ekip phẫu thuật tiến hành hồi sức, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.