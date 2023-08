Phòng khám này đã được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt danh mục kỹ thuật đối với kỹ thuật phẫu thuật cắt mí mắt. Sau đó, bà P. thực hiện hút mỡ bụng và lưng tại Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ Đông Á (địa chỉ 218 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5). Bệnh viện này được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt kỹ thuật hút mỡ bụng toàn phần và hút mỡ vùng lưng.

Nhằm đảm bảo an toàn người bệnh, Sở Y tế TPHCM đã thành lập tổ chuyên gia đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật tại Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á. Kết quả, nơi này đáp ứng tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật của Bộ Y tế.