1 chọi 9 vào lớp 6 trường phổ thông chuyên 'nóng' nhất TP.HCM

Đời sống 15/06/2023 11:06

Vào ngày 15/6, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết số thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa tăng mạnh.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Sở GD&ĐT TPHCM vừa có thống kê hơn 4.800 học sinh đăng ký dự khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2023-2024. Trong khi đó, chỉ tiêu lớp 6 của trường là 525 em. Như vậy, tỷ lệ chọi vào khoảng 1 chọi 9, cao hơn so với năm ngoái. 

Trong hướng dẫn về tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa công bố tuyển 15 lớp 6 với 525 học sinh.

Đối tượng được dự tuyển sinh lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa phải hội đủ các yêu cầu sau: là học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại TPHCM; phải có điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 5 của môn tiếng Việt và toán đạt từ 9 điểm trở lên.

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Tỷ lệ chọi vào khoảng 1 chọi 9, cao hơn so với năm ngoái - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ VTC News, dựa vào kế hoạch của Sở GD&ĐT TP.HCM, kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa diễn ra vào ngày 4/7. Thời gian làm bài 90 phút.

Thí sinh sẽ làm khảo sát các năng lực như: Ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Việt - làm văn); toán học và tư duy logic; khoa học tự nhiên, khoa học xã hội (Lịch sử - Địa lý); thường thức đời sống. Về hình thức, bài khảo sát năng lực gồm phần trắc nghiệm và phần tự luận.

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Bài khảo sát năng lực gồm phần trắc nghiệm và phần tự luận - Ảnh: VTC News

Với phần trắc nghiệm, thí sinh làm bài khảo sát 20 câu trắc nghiệm bằng tiếng Anh về sự hiểu biết khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và thường thức đời sống trong thời gian 30 phút. 

Với phần tự luận, thí sinh bài làm trong thời gian 60 phút, bao gồm: Khảo sát năng lực tiếng Anh (nghe hiểu, đọc hiểu, viết); thí sinh làm bài bằng tiếng Anh. Khảo sát năng lực toán học và tư duy logic, khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn. Thí sinh làm bài bằng tiếng Việt.

Sau khi nộp hồ sơ, từ ngày 21/6 đến 23/6, thí sinh sẽ nhận thẻ dự thi dự thi. Kỳ khảo sát năng lực diễn ra ngày 4/7.

Dự kiến công bố kết quả khảo sát vào ngày 11/7. 

Từ ngày 12/7 đến 14/7: Học sinh nộp hồ sơ nhập học.

Sau 16h ngày 14/7/2023, học sinh không nộp hồ sơ thì trường sẽ xoá tên trong danh sách trúng tuyển.

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