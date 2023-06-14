Công an H.Lộc Ninh (Bình Phước) cho biết đã xác định được mẹ của bé trai sơ sinh tử vong bên cạnh lô cao su, được người dân tìm thấy vào chiều 13/6 tại xã Lộc Hưng, H.Lộc Ninh.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 14/6, Công an H.Lộc Ninh (Bình Phước) cho biết đã xác định được mẹ của bé trai sơ sinh tử vong bên cạnh lô cao su, được người dân tìm thấy vào chiều 13/6 tại xã Lộc Hưng, H.Lộc Ninh.

Qua điều tra, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an H.Lộc Ninh phối hợp các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước đã truy xét nhanh, qua đó xác định mẹ của thi thể bé trai là P.T.K.D (17 tuổi, ngụ H.Bù Gia Mập).

Công an làm việc với người mẹ - Ảnh: Báo Thanh Niên

Qua xác minh ban đầu từ sản phụ D., bé trai được sinh vào sáng 12/6 tại một bãi đất trống (chưa xác định vị trí). Sau khi sinh, do sức khỏe của sản phụ không ổn định nên đã được gia đình đưa đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

Về nguyên nhân thi thể cháu bé không lành lặn (bị mất chân phải), hiện đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân.

Nơi phát hiện thi thể bé trai mất một chân - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 14h ngày 13/6, người dân địa phương đi chăn bò tại lô cao su thuộc ấp 6, xã Lộc Hưng (H.Lộc Ninh) thì bất ngờ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh nên trình báo công an. Tại hiện trường, thi thể trẻ sơ sinh được xác định là bé trai. Trên người dính nhiều đất, một bên chân phải đã bị mất gần hết.

Hiện tại, Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục lấy lấy khai, điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể bé trai sơ sinh bị mất một chân.

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