Với kết quả xác minh ban đầu như vậy, nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an quận Dương Kinh đã hoàn thiện hồ sơ chuyển Cơ quan CSĐT Hải Phòng thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, liên quan đến vụ thi thể của người phụ nữ bỏ vào bao tải dứa phi tang, tại cơ quan công an, Hoàng Hữu Thịnh (SN 1980, đăng ký thường trú tổ 29, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân) khai đã quen biết chị V.H.A, (SN 1994, quê quán Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội; đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Đại Trà Sơn, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) một thời gian. Tối 9/6, anh ta hẹn chị A đến đầm thủy sản chơi. Tới khoảng 0h30 sáng ngày 10/6, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Chị A ngã xuống nền nhà bất tỉnh. Trong lúc hoảng sợ, Thịnh đã lấy dây buộc tay, chân chị A, dùng bao tải dứa bọc kín, rồi vác đến vỉa hè phường Đa Phúc bỏ lại. Còn xe đạp, quần áo của chị A thì Thịnh mang đi vứt tại khu vực ruộng lúa, cách nơi xảy ra xô xát khoảng 1,5km.

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào khoảng 15h30 ngày 10/6, Công an quận Dương kinh nhận được tin báo của người dân về có thi thể trong 2 bao dứa tại khu vực vỉa hè phía trước cửa một ngôi nhà thuộc phường Đa Phúc, quận Dương Kinh. Vào thời điểm được phát hiện, nạn nhân không mặc quần áo, 2 tay bị buộc về phía trước ngực bằng dây nylon, phần đầu tử thi bị trùm bằng túi nylon màu đen, bên ngoài bọc trong bao dứa.

Từ kết quả tích cực từ công tác nghiệp vụ này, ngay chiều 13/6, Công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức khen thưởng, động viên Công an quận Dương Kinh và các đơn vị liên quan về thành tích điều tra, khám phá nhanh vụ việc thi thể cô gái trong bao tải trên vỉa hè.

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp gây hoang mang dư luận, Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an quận Dương Kinh tiến hành điều tra, xác minh.

Công an quận Dương Kinh đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP Hải Phòng thu thập dấu vân tay tử thi, kết quả tra cứu dấu vân tay xác định nạn nhân là chị V.H.A, (SN 1994, quê quán Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội; đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Đại Trà Sơn, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng). Cùng với đó, Công an quận Dương Kinh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành rà soát, trích xuất hình ảnh camera xung quanh hiện trường trên đường Đa Phúc và mở rộng hiện trường, tìm kiếm dấu vết.

Từ lời khai của Hoàng Hữu Thịnh, ngay trong tối 11/6, các điều tra viên đã tới các địa điểm liên quan đến vụ việc để tiếp tục thu thập dấu vết - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Dương Kinh phát hiện đối tượng Hoàng Hữu Thịnh (SN 1980, đăng ký thường trú tổ 29, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân), có nhiều biểu hiện nghi vấn. Thịnh đang trông coi khu đầm thủy sản khoảng 650 m2 cho người anh trai là H.H.C. (SN 1977, trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân).

Đến 18h30 ngày 11/6, Công an quận Dương kinh đã tiến hành kiểm tra nơi ở của Thịnh và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố đưa Thịnh về trụ sở đấu tranh.