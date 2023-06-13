Cụ thể, tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), bé V.M.K. (13 tuổi) đã không qua khỏi sau ít ngày điều trị vì vết thương quá nặng. Trước đó, bé nhập viện với chẩn đoán sốc bỏng, bỏng xăng độ 3-4 diện tích 90%.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào sáng 13/6, liên quan đến vụ đốt phòng trọ vì ghen khiến 7 người gặp nạn ở tỉnh Đồng Nai, đã có thêm 2 nạn nhân lâm vào tình cảnh xấu nhất.

Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cũng tiếp nhận hai bệnh nhi là nạn nhân trong vụ phóng hỏa từ ngày 3/6. Đó là các cháu bé 13 và 15 tuổi, lần lượt bỏng 60% và 80% độ 2-3 do lửa ở vùng đầu mặt cổ, có nhiều bụi than đường hô hấp.

Hiện, khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Nhi đồng 1 còn điều trị cho một bệnh nhi khác trong vụ việc, với chẩn đoán bỏng xăng độ 3-4 diện tích 80% và sốc bỏng khi vào cấp cứu. Tiên lượng của trường hợp này cũng rất nặng.

Suốt thời gian nằm viện, ekip bác sĩ điều trị đã tiến hành các biện pháp bảo vệ hệ hô hấp, đặt nội khí quản kiểm soát đường thở và chống sốc bỏng cho 2 bệnh nhi. Tuy nhiên đến nay, bệnh nhi 15 tuổi đã không còn khả năng cứu chữa, được gia đình xin về. Trong khi đó, sức khỏe bé còn lại rất xấu, chưa thể nói trước điều gì, được theo dõi sát tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Như vậy, tổng số bệnh nhân không qua khỏi của vụ việc đã tăng lên con số 4, khi hai bệnh nhân 15 tuổi và 45 tuổi, bỏng 90% diện tích cơ thể nằm tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã tử vong từ ngày 4/6.

Ngoài ra, còn một trường hợp phụ nữ khoảng 33 tuổi, bỏng diện tích 13% kèm bỏng đường hô hấp, được Bệnh viện Chợ Rẫy theo dõi sát phòng trường hợp diễn tiến xấu bất ngờ.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Nhân dân

Trước đó, theo thông tin từ báo Nhân Dân, khoảng 5h30 ngày 3/6, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) nhận tin báo tại ấp 2, xã Phước Bình xảy ra vụ cháy phòng trọ.

Lập tức, cơ quan chức năng đã điều động lực lượng đến hiện trường thực hiện các biện pháp chữa cháy và cứu các nạn nhân.

Hiện trường vụ cháy là dãy phòng trọ 15 phòng của bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (44 tuổi). Khu vực bị cháy nằm ở phòng trọ số 3 và số 10, có tất cả 11 người ở. Có ít nhất 7 người bị thương trong vụ cháy được đưa đi cấp cứu.

Bước đầu, công an huyện Long Thành nhận định, do ghen tuông, người tên Nguyễn Trí Hiếu (45 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) sống tại phòng trọ số 10 đã dùng xăng đốt nơi ở của người yêu là phòng trọ số 3, sau đó tự phóng hỏa phòng mình.