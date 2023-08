Không khí tang thương bao trùm cả xóm nhỏ, ai cũng xót xa cho số phận của vợ chồng anh Lương Văn C. (30 tuổi, trú xã Thống Nhất) và chị Hà Thị B. (27 tuổi) cùng con trai Lương Đức T. (2 tuổi). Khi mất đi, chị B. đang mang bầu 6 tháng.

Trong ngôi nhà xập xệ, anh Lương Văn Lược, anh trai nạn nhân Lương Văn C. chưa hết bàng hoàng, liên tục khóc nghẹn khi bỗng chốc mất đi người em trai, em dâu và đứa cháu nhỏ.

Khóc lặng bên bàn vong của người con trai, con dâu và cháu nội, bà Vương Thị Pảng cho hay: “Vợ chồng nó đều chịu thương, chịu khó, tiết kiệm lắm nhưng cuộc sống quá khó khăn. Thật không ngờ, số phận lại tai ương đến vậy. Hai vợ chồng vừa sửa lại căn nhà để sau khi sinh đứa thứ 2 ở, ai ngờ…”.

Hiện trường vụ tai njan thương tâm - Ảnh: Zing

Trước đó, theo thông tin từ báo An toàn giao thông, vào khoảng 10h30 ngày 11/6, tại Km 135+500 QL4D thuộc địa phận thôn Giành Thàng, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai, xe bồn chở bê tông BKS 24C-064.93 di chuyển hướng từ TP Lào Cai đi thị xã Sa Pa.

Đến địa phận ngã tư thôn Giàng Thàng thì gặp tình huống giao thông nên đã phanh gấp khiến xe bị lật, đè vào một chiếc xe bán tải đang đỗ ven đường và xe máy BKS 24B3-196.39 do anh C. điều khiển, chở theo vợ và con. Vụ tai nạn khiến vợ chồng anh C. cùng con nhỏ tử vong.

Người dân đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình các nạn nhân - Ảnh: Báo An toàn giao thông

Ông Trần Hải Đường, Trưởng thôn Mường Bát ngậm ngùi: “Thật sự quá đau xót khi vụ TNGT đã cướp đi sinh mạng của 3 người trong một gia đình. Đã hai ngày nay, bà con trong xã, trong thôn bỏ hết việc đồng áng để đến động viên chia sẻ với gia đình. Đêm hôm trước, ai đến tiễn đưa cũng không cầm được nước mắt”.

