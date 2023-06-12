Thai phụ bị chồng bạo hành như thời Trung cổ được ly hôn không cần ra tòa

Đời sống 12/06/2023 12:45

Lãnh đạo TAND huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết, đơn vị đã ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự giữa chị Bùi Thị Tuyết G. và chồng là Trần Văn Luân.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào sáng ngày 12/6, lãnh đạo TAND huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết, đơn vị đã ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự giữa chị Bùi Thị Tuyết G. và chồng là Trần Văn Luân.

Cụ thể, TAND huyện Kim Thành ra quyết định trên là vì trước đó cơ quan chức năng đã nhận được đơn xin ly hôn của chị G.. Sau đó, TAND huyện Kim Thành đã vào nhà tạm giữ Công an huyện Kim Thành để làm việc với anh Luân, anh này đã đồng ý ly hôn và giao quyền nuôi con chung thứ nhất khoảng 17 tháng tuổi cho chị G.

Cũng liên quan đến sự việc trên, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, việc TAND huyện Kim Thành giải quyết thủ tục ly hôn cho vợ chồng chị G. và anh Luân là hoàn toàn đúng quy định pháp luật.

Thai phụ bị chồng bạo hành như thời Trung cổ được ly hôn không cần ra tòa - Ảnh 1
Thai phụ bị chồng bạo hành dã man được ly hôn không cần ra tòa - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 22/5, chị G. đã đến Công an huyện Kim Thành để làm việc. Tại đây, chị đã được công an và hội phụ nữ huyện này hỗ trợ hoàn thành các thủ tục cần thiết để nộp đơn ly hôn chồng ra TAND huyện Kim Thành. 

Ngoài nguyện vọng được ly hôn với chồng, chị G. còn mong muốn được quyền nuôi con 17 tháng tuổi. Tuy nhiên, nguyện vọng này của chị G. do TAND huyện Kim Thành quyết định.

Thai phụ bị chồng bạo hành như thời Trung cổ được ly hôn không cần ra tòa - Ảnh 2
Công an huyện Kim Thành làm việc với Trần Văn Luân - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 4/2021, Trần Văn Luân và chị G. đăng ký kết hôn và sống tại thôn Quỳnh Khê 2 (xã Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương). Chị G. quê ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Luân và chị G. đã có một con chung 17 tháng tuổi. Chị này đang mang thai con thứ hai khoảng 7 tháng tuổi.

Khoảng 2-3 tháng trước, do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, Luân nhiều lần đánh đập, hành hạ chị G.. Anh ta dùng tay, chân, lược chải tóc, thắt lưng da một đầu có khóa bằng kim loại, dây nồi cơm điện, móc treo quần áo bằng kim loại hơ qua lửa để đánh vợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Kim Thành đã vào cuộc xác minh vụ việc. Ngày 17, 18 và 21/5, Công an huyện Kim Thành đã mời Trần Văn Luân đến cơ quan công an để lấy lời khai.

Kết quả giám định thương tích trên cơ thể chị G. cho thấy nạn nhân có 62 vết bỏng da, 143 vết xước da, bầm tím trên khắp cơ thể (vết dài nhất lên tới 12cm). Tổng tỷ lệ tổn thương trên cơ thể chị G. là 29%.

Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành (Công an tỉnh Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Cố ý gây thương tích và tội Hành hạ vợ. Đồng thời, Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Luân về tội Hành hạ vợ. Bị can còn đang bị điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

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