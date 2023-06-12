Bé N.A.K (SN 2018, ngụ xã Hoà Minh) bị đuối nước tử vong do người thân bất cẩn để con tự đi chơi.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào sáng ngày 12/6, chính quyền địa phương xã Hoà Minh, huyện Tuy Phong, Bình Thuận đã xác nhận vừa xảy ra vụ chết đuối dưới hồ bơi trên địa bàn.

Cụ thể, bé N.A.K (sinh năm 2018, ngụ xã Hoà Minh) được người thân dẫn đi dự đám cưới tại một nhà hàng, thuộc địa bàn xã Hoà Minh, huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Tuy nhiên, do người thân bất cẩn để con tự đi chơi, một lúc sau không thấy bé K. nên người thân đã đi tìm.

Bé K. được phát hiện đuối nước dưới hồ bơi trước sân nhà hàng. Đây là hồ bơi có độ sâu hơn 1m. Bé K. được vớt lên bờ nhưng đã tử vong.

Hồ bơi nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, một sự việc đuối nước thương tâm cũng xảy ra vào khoảng 15h ngày 11/6, tại bãi biển Hải Ninh, phường Hải Ninh, TX Nghi Sơn.

Vào thời điểm trên, người đàn ông trú xã Thanh Thủy, TX Nghi Sơn đưa 4 cháu ngoại ra bờ biển chơi. Trong lúc 3 cháu V.T.A.D. (SN 2009), V. Q. U. (SN 2011) và H.M.T.V. (SN 2011) đang tắm dưới biển thì ông ngoại ở trên bờ trông một cháu nhỏ. Sau đó, ông này đưa cháu nhỏ về trước để lại 3 cháu lớn ở lại tắm biển. Đến khi ông quay lại thì phát hiện 3 cháu đã mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân, biên phòng, công an và người dân địa phương tìm kiếm.

Đến khoảng 16h tìm kiếm được 2 thi thế cháu bé và gần 17h tìm kiếm được thi thể cháu bé thứ 3. Trong 3 cháu thì có 2 cháu ở xã Thanh Thủy, TX Nghi Sơn, 1 cháu quê xã Trường Minh, huyện Nông Cống nhưng hiện đang sinh sống cùng bố mẹ trong miền nam. Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 3 cháu cho gia đình.

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