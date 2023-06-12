Người phụ nữ ở Đắk Nông đang ngủ bất ngờ bị bạn trai đột nhập, dùng dao đâm vào bụng

Đời sống 12/06/2023 07:10

Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông đang điều trị cho 2 trường hợp bị nhiều vết dao đâm trọng thương ở vùng cổ và bụng.

Theo thông tin từ báo Đại đoàn kết, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông đang điều trị cho 2 trường hợp bị nhiều vết dao đâm trọng thương ở vùng cổ và bụng. Nạn nhân là chị N.T.T.H và đối tượng P.V.T cùng trú ở xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.

Theo lời kể của nạn nhân, khoảng 6h sáng ngày 7/6, trong lúc đang ngủ cùng con trong phòng, bất ngờ đối tượng T (là bạn trai của nạn nhân) đến đột nhập phòng trọ và dùng dao đâm vào cổ và bụng chị H. Sau khi đâm chị H trọng thương, đối tượng đã dùng dao tự sát nhưng chỉ bị thương. Chị H và con gái bỏ chạy ra khỏi phòng trọ truy hô, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Sự việc xảy ra khiến chị H vô cùng hoảng sợ.

Người phụ nữ ở Đắk Nông đang ngủ bất ngờ bị bạn trai đột nhập, dùng dao đâm vào bụng - Ảnh 1
Chị N.T.T.H vào viện trong tình trạng có nhiều vết thương trên cơ thể - Ảnh: Báo Đại đoàn kết
Người phụ nữ ở Đắk Nông đang ngủ bất ngờ bị bạn trai đột nhập, dùng dao đâm vào bụng - Ảnh 2
Đối tượng T đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông - Ảnh: Báo Pháp luật Plus

Theo thông tin từ báo Pháp luật Plus, chị N.T.T.H và đối tượng T có thời gian quen nhau và sống chung như vợ chồng. Theo chị H, trong thời gian chung sống, T có hành động vũ phu, không lo làm ăn nên chị H đề nghị chia tay nhưng T không đồng ý.

Đối tượng T thừa nhận 2 người từng sống chung như vợ chồng, nhưng trong lúc mình gặp khó khăn chị H bỏ đi. T nhiều lần yêu cầu chị H quay lại nhưng chị không đồng ý nên 2 người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sự việc đáng tiếc.

Sau khi sự việc xảy ra, đến khoảng 9h sáng ngày 7/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông tiếp nhận bệnh nhân N.T.T.H vào viện trong tình trạng có nhiều vết thương trên cơ thể. Khoảng 10h cùng ngày, Bệnh viện cũng tiếp nhận bệnh nhân P.V.T trong tình trạng đa vết thương vùng bụng. Đội ngũ y, bác sĩ kịp thời cấp cứu, thăm, khám điều trị vết thương cho các bệnh nhân. Sau thời gian điều trị sức khỏe các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. 

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. 

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