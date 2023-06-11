Danh tính thi thể của người phụ nữ bọc trong bao tải ở Hải Phòng: Hé lộ nguyên nhân tử vong

Đời sống 11/06/2023 13:02

Lãnh đạo UBND phường Đa Phúc (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) cho biết, cơ quan công an đã xác định được danh tính thi thể bọc trong bao tải trên vỉa hè tại tổ dân phố Quảng Luận trên địa bàn phường vào chiều 10/6.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, người dân sinh sống tại phường Đa Phúc, quận Dương Kinh (TP. Hải Phòng) tá hỏa phát hiện thi thể một phụ nữ đựng trong bao dứa đặt trước cửa nhà dân. Ngay sau đó, vụ việc được cấp báo cho chính quyền sở tại cùng cơ quan chức năng.

 

Liên quan đến sự việc trên, đại diện phường Đa Phúc thông tin, qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng xác định danh tính nạn nhân tử vong bao dứa là chị N. (SN 1994, nguyên quán ở Bắc Sơn, quận Kiến An).

Nạn nhân lấy chồng tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy (cùng TP. Hải Phòng), đã có 2 con. Cách đây khoảng 1 năm, vợ chồng chị N. đã ly hôn.

Danh tính thi thể của người phụ nữ bọc trong bao tải ở Hải Phòng: Hé lộ nguyên nhân tử vong - Ảnh 1
Nữ nạn nhân xấu số sinh năm 1994, có 2 con và hiện đã ly hôn chồng - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, một cán bộ điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết, bước đầu thông qua kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong do bị chấn thương sọ não.

Trước đó, sáng 10/6, người dân phường Đa Phúc nhìn thấy bao dứa để ở trước cửa nhà nhưng nghĩ là bao rác nên không ai để ý. Đến chiều cùng ngày, một người tá hỏa phát hiện có sự bất thường trong báo dứa nên nhanh chóng hô hoán, báo cho cơ quan chức năng.

Danh tính thi thể của người phụ nữ bọc trong bao tải ở Hải Phòng: Hé lộ nguyên nhân tử vong - Ảnh 2
 Bao tải màu xanh bên trong chứa thi thể phụ nữ được phát hiện tại phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, Hải Phòng - Ảnh: VOV

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân được cho vào 2 bao dứa. Một bao được trùm từ đầu đến phần thân người; bao còn lại trùm từ phần chân đến lưng nạn nhân. Sau đó 2 đầu bao này được buộc lại bằng dây và xung quanh khu vực thi thể của nhiều vết máu.

Hiện tại cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và Công an TP. Hải Phòng đang phối hợp với các lực lượng tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Vụ 3 ông cháu tử vong trong đám cháy: Hai cháu gái nghỉ hè, từ Thái Bình vào Nha Trang thăm ông

Vụ 3 ông cháu tử vong trong đám cháy: Hai cháu gái nghỉ hè, từ Thái Bình vào Nha Trang thăm ông

Vào chiều ngày 10/6, người nhà đã đưa thi thể của 3 nạn nhân (gồm ông nội và 2 cháu gái) trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại phường Lộc Thọ (TP Nha Trang) đi hỏa táng.

Xem thêm
Từ khóa:   thi thể bọc trong bao tải tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 44 phút trước
3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường