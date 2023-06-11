Lãnh đạo UBND phường Đa Phúc (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) cho biết, cơ quan công an đã xác định được danh tính thi thể bọc trong bao tải trên vỉa hè tại tổ dân phố Quảng Luận trên địa bàn phường vào chiều 10/6.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, người dân sinh sống tại phường Đa Phúc, quận Dương Kinh (TP. Hải Phòng) tá hỏa phát hiện thi thể một phụ nữ đựng trong bao dứa đặt trước cửa nhà dân. Ngay sau đó, vụ việc được cấp báo cho chính quyền sở tại cùng cơ quan chức năng.

Liên quan đến sự việc trên, đại diện phường Đa Phúc thông tin, qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng xác định danh tính nạn nhân tử vong bao dứa là chị N. (SN 1994, nguyên quán ở Bắc Sơn, quận Kiến An).

Nạn nhân lấy chồng tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy (cùng TP. Hải Phòng), đã có 2 con. Cách đây khoảng 1 năm, vợ chồng chị N. đã ly hôn.

Nữ nạn nhân xấu số sinh năm 1994, có 2 con và hiện đã ly hôn chồng - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Gia đình và Xã hội, một cán bộ điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết, bước đầu thông qua kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong do bị chấn thương sọ não.

Trước đó, sáng 10/6, người dân phường Đa Phúc nhìn thấy bao dứa để ở trước cửa nhà nhưng nghĩ là bao rác nên không ai để ý. Đến chiều cùng ngày, một người tá hỏa phát hiện có sự bất thường trong báo dứa nên nhanh chóng hô hoán, báo cho cơ quan chức năng.

Bao tải màu xanh bên trong chứa thi thể phụ nữ được phát hiện tại phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, Hải Phòng - Ảnh: VOV

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân được cho vào 2 bao dứa. Một bao được trùm từ đầu đến phần thân người; bao còn lại trùm từ phần chân đến lưng nạn nhân. Sau đó 2 đầu bao này được buộc lại bằng dây và xung quanh khu vực thi thể của nhiều vết máu.

Hiện tại cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và Công an TP. Hải Phòng đang phối hợp với các lực lượng tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

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