Vụ 3 ông cháu tử vong trong đám cháy: Hai cháu gái nghỉ hè, từ Thái Bình vào Nha Trang thăm ông

Đời sống 11/06/2023 10:11

Vào chiều ngày 10/6, người nhà đã đưa thi thể của 3 nạn nhân (gồm ông nội và 2 cháu gái) trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại phường Lộc Thọ (TP Nha Trang) đi hỏa táng.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào chiều ngày 10/6, người nhà đã đưa thi thể của 3 nạn nhân (gồm ông nội và 2 cháu gái) trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại phường Lộc Thọ (TP Nha Trang) đi hỏa táng. Khóc không thành tiếng, mẹ của 2 cháu vẫn chưa thể chấp nhận hiện thực các con của mình đã mãi mãi ra đi cùng ông nội.

Vụ cháy nhà đường Nguyễn Thiện Thuật làm ba người chết gồm ông Vũ Ngọc Trai (67 tuổi) và hai cháu gái ruột là V.M.C.A. (6 tuổi), V.M.Q.A. (9 tuổi). Cả ba ông cháu đều có địa chỉ thường trú ở huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình).

Vụ 3 ông cháu tử vong trong đám cháy: Hai cháu gái nghỉ hè, từ Thái Bình vào Nha Trang thăm ông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ông Đăng Khôi, chú của hai cháu bé tử vong trong vụ cháy nhà, nói ngay sau khi hay tin anh đã vội vàng đi từ Thái Bình vào Nha Trang. Ông Đăng chia sẻ: "Hai bé nghỉ hè vào thăm ông nội và cô ruột. Hai đứa thích biển Nha Trang lắm, đáng lẽ về sớm, nhưng vì nhớ ông với muốn được chơi lâu hơn nên ở lại. Nào ngờ đây là chuyến nghỉ hè cuối cùng của hai cháu. Mẹ cháu khi hay tin khóc ngất từ sáng đến giờ".

Ông Khôi nói thêm, gia đình cũng cảm ơn sự giúp đỡ của hàng xóm và lực lượng công an đã hỗ trợ cứu giúp gia đình trong lúc xảy ra hỏa hoạn, cũng như kêu gọi quyên góp lo mai táng giúp gia đình.

Còn bà Vũ Thị Ngọc (37 tuổi), cô ruột hai bé, người thoát khỏi đám cháy, đã ngất ngay sau đó và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa để cứu chữa. Tỉnh dậy, bà vẫn không tin bố và hai cháu ruột tử nạn.

Vụ 3 ông cháu tử vong trong đám cháy: Hai cháu gái nghỉ hè, từ Thái Bình vào Nha Trang thăm ông - Ảnh 2Vụ 3 ông cháu tử vong trong đám cháy: Hai cháu gái nghỉ hè, từ Thái Bình vào Nha Trang thăm ông - Ảnh 3Vụ 3 ông cháu tử vong trong đám cháy: Hai cháu gái nghỉ hè, từ Thái Bình vào Nha Trang thăm ông - Ảnh 4
Hiện trường vụ cháy khiến 3 ông cháu tử vong ở Khánh Hòa - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, lúc 0h32 phút khuya 10/6, nhận được tin báo có xảy ra cháy nhà dân tại địa chỉ số 53/6 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, lực lượng chức năng đã xuất xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ cùng 30 cán bộ, chiến sỹ để tham gia chữa cháy.

Lực lượng cứu nạn đã giải cứu được 6 người (3 người lớn, 3 trẻ nhỏ) và 2 người đã tự thoát được ra ngoài. Khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông cùng hai trẻ nhỏ tử vong trong nhà.

Khám nghiệm hiện trường căn nhà 3 tầng bị hỏa hoạn, có rất nhiều các vật dụng, phương tiện đi lại tại tầng trệt, tầng lửng đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Người dân cho biết, hàng ngày, gia đình anh Trường sử dụng tầng trệt để bán tạp hóa. Gia đình anh sống hòa đồng với mọi người xung quanh. Khi xảy ra vụ cháy, căn nhà khóa trái cửa nên hàng xóm xung quanh khó tiếp cận.

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