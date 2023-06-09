'Hotgirl siêu lừa đảo' Tina Dương bật khóc nức nở sau khi lĩnh án 11 năm tù

Đời sống 09/06/2023 16:45

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên án Ninh Thị Vân Anh (SN 1995, trú tỉnh Bắc Giang, tức hotgirl Tina Dương) tổng cộng 11 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều ngày 9/6, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Thuận tuyên án Ninh Thị Vân Anh (SN 1995, trú tỉnh Bắc Giang, tức hotgirl Tina Dương) tổng cộng 11 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

'Hotgirl siêu lừa đảo' Tina Dương bật khóc nức nở sau khi lĩnh án 11 năm tù - Ảnh 1
 Ninh Thị Vân Anh lĩnh án 11 năm tù - Ảnh: Báo Dân trí

Dựa vào cáo trạng cho thấy, tháng 1/2022, Vân Anh liên hệ thuê ô tô tự lái của một công ty tại TPHCM và yêu cầu giao xe tại TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận). Sau khi thỏa thuận và làm hợp đồng thuê thời hạn 3 tháng, công ty này giao xe, giấy tờ liên quan cho Vân Anh. Lúc đó, Vân Anh trả tiền thuê tháng đầu và chi phí giao xe với giá 45 triệu đồng/tháng.

Đến tháng 4/2022, khi hết thời hạn hợp đồng thuê, công ty này liên hệ Vân Anh trả xe và tiền thuê 2 tháng còn lại, nhưng người phụ nữ trốn tránh. Sau đó, cô ta lái ô tô ra Ninh Bình sinh sống.

'Hotgirl siêu lừa đảo' Tina Dương bật khóc nức nở sau khi lĩnh án 11 năm tù - Ảnh 2'Hotgirl siêu lừa đảo' Tina Dương bật khóc nức nở sau khi lĩnh án 11 năm tù - Ảnh 3
Vân Anh bị dẫn giải sau phiên xử - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, để có tiền kinh doanh, Vân Anh bán ôtô đã thuê cho người đàn ông ở Ninh Bình với giá 450 triệu đồng và người này chuyển 390 triệu đồng cho Vân Anh. Tiếp đó, Vân Anh lên mạng xã hội đặt làm giả giấy chứng nhận đăng ký ô-tô đã thuê với giá 5 triệu đồng, rồi đem ra Ninh Bình giao cho người mua để tạo lòng tin, chờ làm thủ tục sang tên đổi chủ.

Ngày 13/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố, bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Gần một tháng sau, bị can Ninh Thị Vân Anh bị khởi tố bổ sung thêm tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Quá trình điều tra, bị cáo Ninh Thị Vân Anh đã bồi thường thiệt hại cho các bị hại để khắc phục hậu quả và xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trước đó, vào ngày 29/5, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đưa bị can Ninh Thị Vân Anh ra xét xử với hai tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tuy nhiên, tại phiên toà, người bị hại vắng mặt không có lý do nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.

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