Sơn La: Cảnh sát giao thông hóa 'bà đỡ' giúp sản phụ sinh con ngay lề đường

Đời sống 09/06/2023 09:04

Mạng xã hội xuất hiện hình ảnh 2 cán bộ CSGT cùng người dân, giúp đỡ một sản phụ sinh con bên lề đường. Sau khi hình ảnh đăng tải, rất nhiều người biểu dương, tán thưởng hành động đẹp của các chiến sĩ CSGT. 

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào sáng 7/6, khi tổ công tác của Đội CSGT- TT, Công an huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đang làm nhiệm vụ tại tuyến đường thuộc xã Mường Chiên hướng xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, thì phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy dừng phương tiện đột ngột giữa đường.

Sau đó, Thiếu tá Đinh Tuấn Anh và Thượng úy Hoàng Văn Hà nhanh chóng tiếp cận người đàn ông và được biết anh này tên Ấu Văn Huyện (35 tuổi, ở xã Mường Chiên). Anh Huyện cho biết, bản thân đang đưa vợ là chị Lò Thị Linh (35 tuổi), đến trạm y tế xã để sinh con.

Tuy nhiên, trên quãng đường đến Trạm y tế xã, chị Lò Thị Linh đau đẻ nên hạ sinh em bé ngay bên lề đường. Thấy vậy, Thiếu tá Đinh Tuấn Anh và Thượng úy Hoàng Văn Hà cùng người dân gần đó hỗ trợ, giúp đỡ sản phụ và thông tin cho cán bộ tại Trạm y tế xã đến hỗ trợ, đưa hai mẹ con đến trạm y tế xã gần đó.

Cảnh sát cho hay, nhờ lực lượng CSGT giúp đỡ nên gia đình anh Huyện đã kịp thời đưa sản phụ tới trạm xá để chăm sóc. Mặc dù sinh con ngay lề đường nhưng cả sản phụ và em bé đều khỏe mạnh.

Sơn La: Cảnh sát giao thông hóa 'bà đỡ' giúp sản phụ sinh con ngay lề đường - Ảnh 1
Hình ảnh 2 cán bộ CSGT cùng người dân, giúp đỡ một sản phụ sinh con bên lề đường- Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, một sự việc tương tự xảy ra vào khoảng 3h ngày 11/1, anh Nguyễn Thế Chinh (41 tuổi, ngụ thôn Ol Butung, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông) thấy vợ là chị Bùi Thị Minh (38 tuổi) đột nhiên chuyển dạ, sinh con tại nhà, chảy máu nhiều. Tình huống cấp bách, anh Chinh chợt nhớ ra có một tổ CSGT thường trực ở vị trí cách nhà mấy trăm mét nên chạy xe máy đến cầu cứu.

Lúc này, thiếu tá Nguyễn Văn Cường, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông, đang trực tại điểm trực. Anh Cường thấy anh Chinh hốt hoảng chạy đến cầu cứu sự giúp đỡ. Ngay lập tức anh Cường lái xe chuyên dụng đến dãy trọ cùng anh Chinh đưa vợ con đến bệnh viện.

Hai mẹ con được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đắk R'Lấp cấp cứu và hiện cả hai đều ổn định sức khỏe.

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