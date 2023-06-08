Xót xa lời kể của nam sinh lỡ kỳ thi vào lớp 10 vì bị bạn học đánh: 'Em bị đánh suốt 4 năm qua'

Đời sống 08/06/2023 21:06

Gần 1 tuần sau trận đòn từ nhóm bạn cùng trường, em Trần V.V. (SN 2008), học sinh Trường THCS Hưng Thủy vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, em Trần V.V. (SN 2008), học sinh Trường THCS Hưng Thủy đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế và đã bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Em V. cho biết, đây không phải lần đầu tiên em bị các bạn cùng trường đánh. Nam sinh này là nạn nhân của bạo lực học đường suốt 4 năm qua. Cụ thể, nhóm bạn này đánh em V. từ năm lớp 6 đến giờ. Mặc dù em V. không làm gì cả nhưng họ cứ gây gổ rồi đánh đập em nhiều lần, có lần em báo với thầy, cô, các bạn ấy tức lại đánh tiếp. Bữa đánh em V. bị thương xong, sang ngày hôm sau các bạn ấy còn đến khiêu khích, đe dọa tiếp.

Xót xa lời kể của nam sinh lỡ kỳ thi vào lớp 10 vì bị bạn học đánh: 'Em bị đánh suốt 4 năm qua' - Ảnh 1
Em Trần V.V. vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi - Ảnh: báo Dân Trí

Kể lại sự việc đã xảy ra vào chiều 3/6, V. cho biết, khi đang chơi ở sân trường thì bị nhóm học sinh cùng khối gọi ra nói chuyện, khoảng 30 người đã vây lấy nam sinh, một số lao vào hành hung. Đánh xong nhóm học sinh rời đi, quá đau nên V. ra ghế nhà trường nằm, cuối buổi, vì thấy khoảng 15 học sinh đang đứng ở cổng trường, sợ bị đánh tiếp nên V. trốn vào nhà xe, trời tối mới ra về.

Em V. cũng cho biết, dự định trước đó là thi tuyển vào Trường THPT Trần Hưng Đạo, thế nhưng vì bị đánh, phải nhập viện nên đành bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh, điều này khiến em rất lo lắng. Nam sinh bày tỏ mong muốn lãnh đạo ngành giáo dục, nhà trường tạo điều kiện để bản thân có cơ hội được vào lớp 10.

Về phía phụ huynh, ông Trần Văn Vương (SN 1976), trú xã Hưng Thủy, bố cháu V. cũng đã tường trình toàn bộ sự việc với cơ quan công an. Phụ huynh này cũng đề nghị các cơ quan chức năng, nhà trường cần phải vào cuộc để làm rõ hành vi của nhóm học sinh đã đánh hội đồng con mình, để có biện pháp xử lý nghiêm.

Về nguyện vọng của gia đình, ông Vương cho biết con trai đã lỡ mất kỳ thi quan trọng, nếu phải chờ thêm một năm nữa thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và tương lai. Do đó ông Vương hy vọng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Bình, Phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy cũng như cơ quan chức năng xem xét, tạo điều kiện để em V. được đặc cách xét tuyển hoặc thi tuyển riêng, để có cơ hội bước vào lớp 10 trong năm học tới.

Xót xa lời kể của nam sinh lỡ kỳ thi vào lớp 10 vì bị bạn học đánh: 'Em bị đánh suốt 4 năm qua' - Ảnh 2
Trường THCS Hưng Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ), nơi nam sinh Trần V.V theo học - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 3/6, em Trần V.V., học sinh lớp 9C Trường THCS Hưng Thủy, đến lớp dự tiệc chia tay cùng cả lớp. Tuy nhiên, sau đó V. bị một nhóm bạn học cùng khối đưa ra sau khu vực nhà vệ sinh của trường và đánh hội đồng. 

Gia đình cho biết V. có nhiều thương tích và hoảng loạn sau khi bị đánh nên được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Ngày 7/6, tỉnh Quảng Bình tổ chức kỳ thi vào lớp 10. Tuy nhiên V. vẫn đang điều trị tại Huế nên không thể về dự thi.

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