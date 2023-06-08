Sau khi vào rừng hái nấm về xào với mướp để ăn, người chồng suy hô hấp và tử vong tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy. Người vợ đang nguy kịch do suy gan cấp, rối loạn đông máu.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào chiều ngày 8/6, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, vừa qua nơi đây đã tiếp nhận điều trị cho cả gia đình 3 người nghi ngộ độc nấm rất nặng.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thủy Ngân, Phó trưởng khoa Bệnh nhiệt đới chia sẻ, 3 bệnh nhân là một gia đình sống ở Tây Ninh, gồm chồng, vợ và con gái 17 tuổi.

Khai thác bệnh sử, cách nhập viện ít ngày, gia đình họ đã xào mướp với một loại nấm hái được để ăn, trong đó người chồng ăn nhiều nhất. 8-12 giờ sau ăn nấm xào, các bệnh nhân lần lượt có dấu hiệu đau bụng, nôn ói, tiêu lỏng rất nhiều. 3 bệnh nhân vào bệnh viện địa phương điều trị, sau đó tiếp tục chuyển lên tuyến trên vào ngày 6/6 vì tình trạng ngày càng nặng.

Bệnh nhân nguy kịch sau khi hái nấm xào với mướp ăn - Ảnh: Báo Dân Trí

Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Dân Trí, trong trình chuyển viện, người chồng bị khó thở, suy hô hấp nặng và tử vong ngay tại khoa Cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong khi đó, người vợ và con gái 17 tuổi được chuyển lên khoa Bệnh nhiệt đới trong tình trạng suy gan cấp kèm rối loạn đông máu.

Theo bác sĩ Ngân, hiện nghi ngờ các biểu hiện này do ngộ độc sau khi ăn nấm. Tuy nhiên, loại nấm nào, độc tố ra sao thì chưa thể khẳng định được, cần thêm thời gian khai thác thông tin từ gia đình.

Sau 2 ngày điều trị, hiện tại người con gái đã cải thiện sức khỏe, nhưng phải theo dõi thêm chức năng gan và rối loạn đông máu. Trong khi đó, người vợ vẫn nguy kịch, rối loạn chức năng gan, diễn tiến xấu.

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