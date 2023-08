Anh P.H.V cho biết, cả vợ và con gái là nạn nhân trong vụ tai nạn. Theo anh P.H.V, chiều 6/6, vợ anh chở con gái đi mua trái cây. Khi về đến ngã ba Cửu Long (phường Bình Hòa, thành phố Thuận An) thì dừng chờ đèn đỏ. Trong lúc đang chờ, xe ôtô ở đằng sau lao tới tông trúng. Cụ thể, xe ôtô từ phía sau lao tới tông, cả vợ và con gái bị tung lên nắp ca pô. Vợ thì ngã ngay xuống đường, con gái ở giữa nắp ca pô bị đẩy đi một đoạn, ngã văng và bị va đập nặng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào chiều ngày 7/6, anh P.H.V đang ở bệnh viện lo cho con gái P.T.T.M (17 tuổi, ngụ An Phú, Thuận An, Bình Dương) là nạn nhân trong vụ tai nạn xe ôtô tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ.

Bên cạnh đó anh P.H.V cho biết, con gái anh đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM. "Cháu bị thương nặng lắm, bị phù não, chết não, hôn mê sâu, giãn đồng tử. Tiên lượng chỉ có 5% sự sống. Đau lắm, cháu mới 17 tuổi, chỉ học hết lớp 9 rồi đi học nghề, sắp đi làm được. Lúc này, tôi chỉ biết cầu mong điều may mắn sẽ đến với cháu" - anh P.H.V chia sẻ.

Ngoài 2 nạn nhân trên, xe ôtô còn tông nhiều người khác bị thương. Trong đó, anh H.C.T (sinh năm 1994, quê tỉnh Phú Yên) bị gãy xương đòn tay trái đang được điều trị. Ngoài ra, còn 5 người khác đi xe máy cũng bị nạn nhưng đã rời khỏi hiện trường chưa rõ tình trạng thương tích.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Lao Động

Đầu xe "ô tô điên" nát bét sau vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đã khám nghiệm hiện trường, mở rộng làm rõ vụ "ô tô điên" gây tai nạn liên hoàn làm xôn xao dư luận địa phương.

Công an đã xét nghiệm nồng độ cồn và xét nghiệm ma túy đối với tài xế Vũ Tuấn Anh, 30 tuổi, ngụ phường Bình Hòa, TP Thuận An. Kết quả cho thấy tài xế này có nồng độ cồn trong hơi thở là 0,748mg/l.

Lúc 16h ngày 6/6, tài xế Tuấn Anh lái ô tô 5 chỗ trên đường ĐT743 hướng từ cầu Ông Bố về cầu vượt ngã tư 550 (TP Thuận An). Khi tới ngã ba Cửu Long thuộc khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, TP Thuận An thì ô tô va chạm với 7 xe máy và 2 ô tô. Chiếc "ô tô điên" chỉ dừng lại khi đã biến dạng hoàn toàn.

Camera ghi lại cảnh ô tô lao như bay khi tông hàng loạt xe. Sự việc gây náo loạn khu vực. 3 người bị thương, trong đó có một thiếu nữ 17 tuổi bị thương nặng được chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM hiện đã bị chết não. Sau khi nhận được tin báo, công an đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ tai nạn.