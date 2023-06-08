Cụ bà 73 tuổi lừa đảo gần 14 tỷ đồng

Đời sống 08/06/2023 07:24

Dương Thị Thanh (73 tuổi, tạm trú Gia Lai) sau khi vay mượn 4 cá nhân trên địa bàn huyện Đak Đoa với tổng số tiền 13,9 tỷ đồng đã bỏ trốn.

Theo thông tin từ báo Công Lý, bị can Dương Thị Thanh (SN 1950), nơi đăng ký HKTT: Thôn Cốc, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa; chỗ ở: Tổ dân phố 7, thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai, làm nghề buôn bán.

Năm 2012, Thanh từ thôn Cốc, xã Cẩm Thạch, chuyển đến cư trú tại thị trấn Đak Đoa, rồi ở trọ tại nhà trọ của ông Lê Khả N.

Trong thời gian sinh sống tại đây, Dương Thị Thanh làm nghề buôn bán rau, trái cây tại Trung tâm thương mại huyện Đak Đoa và đã quen biết với bà Trịnh Thị Ph. (SN 1977), Nguyễn Thị V. (SN 1971), Hoàng Thị Thu H. (SN 1986) và ông Lê Khả N. cùng trú tại thị trấn Đak Đoa.

Thông qua mối quan hệ quen biết, từ năm 2019 đến tháng 6/2021, Dương Thị Thanh nhiều lần vay mượn tiền của các ông, bà đã quen biết ở trên với lý do là vay tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Các lần vay đầu, bà Thanh đều trả đầy đủ tiền gốc, lãi đúng thời hạn cam kết nên đã tạo sự tin tưởng cho các bị hại.

Cụ bà 73 tuổi lừa đảo gần 14 tỷ đồng - Ảnh 1
Bị can Dương Thị Thanh - Ảnh: Báo Công Lý

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, từ tháng 06/2021 đến tháng 11/2021, bị can Dương Thị Thanh tiếp tục đưa ra thông tin gian dối là cần tiền đáo hạn ngân hàng cho khách hàng để hỏi vay mượn tiền của bà Nguyễn Thị V. và bà Trịnh Thị Ph. nhiều lần với tổng số tiền gần 14 tỷ.

Trên thực tế, Thanh không sử dụng số tiền này để đáo hạn cho ai, mà mục đích chính nhằm chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân, đến ngày 19/11/2021 thì bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, người dân đã làm đơn tố cáo bà Thanh lên Công an tỉnh Gia Lai. Quá trình điều tra, bị can Dương Thị Thanh không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thanh khai có mượn tiền của các bị hại trên rồi cho người khác vay lại để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng nhưng khi những người này đáo hạn xong đã trả lại tiền cho bị can và bị can đã trả lại tiền cho các bị hại.

Khi trả tiền cho các bị hại thì bị can quên lấy lại các Giấy mượn tiền, bị can không còn nợ gì các bị hại, còn cụ thể bị can đáo hạn cho ai thì không nhớ. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại các ngân hàng trên địa bàn huyện Đăk Đoa như: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), kết quả cho thấy bị can Dương Thị Thanh không làm dịch vụ đáo hạn nợ cho người vay tại các ngân hàng này.

VKSND tỉnh Gia Lai xác định, hành vi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác đã nêu ở trên do Dương Thị Thanh thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, xâm phạm trật tự trị an xã hội trên địa bàn. Hành vi của Thanh đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4 Điều 174 của Bộ luật hình sự.

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